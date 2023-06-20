История коктейля Апероль Шприц начинается с битера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе. Именно в его честь назвали напиток. В состав этого легкого аперитива входят апельсины, горечавка, ревень, ароматические травы, произрастающие в пригороде Пьемонта, и плоды хинного дерева.
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Эта фирменная травяная горечь идеально дополнила популярные в начале XX века коктейли "спритцы", в которых смешивали локальное вино и безалкогольный тоник. В результате такого сочетания и появился коктейль Апероль Шприц, свежесть и приятную терпкость которого обожают миллионы европейцев.
Рецепт коктейля Апероль Шприц
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Нарезаем апельсин ломтиками.
- Все ингредиенты смешиваем в охлажденном бокале, добавляем лед.
- Сразу подаем прохладный напиток вместе с трубочкой.
Приятного аппетита!