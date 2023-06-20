История коктейля Апероль Шприц начинается с битера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе. Именно в его честь назвали напиток. В состав этого легкого аперитива входят апельсины, горечавка, ревень, ароматические травы, произрастающие в пригороде Пьемонта, и плоды хинного дерева.

Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер

Эта фирменная травяная горечь идеально дополнила популярные в начале XX века коктейли "спритцы", в которых смешивали локальное вино и безалкогольный тоник. В результате такого сочетания и появился коктейль Апероль Шприц, свежесть и приятную терпкость которого обожают миллионы европейцев.

Рецепт коктейля Апероль Шприц

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Нарезаем апельсин ломтиками.
  • Все ингредиенты смешиваем в охлажденном бокале, добавляем лед.
  • Сразу подаем прохладный напиток вместе с трубочкой.

Приятного аппетита!