Історія коктейлю Апероль Шпріц розпочинається з біттера Aperol, який 1919 року вперше виготовили в італійській Падуї. Саме на його честь назвали напій. До складу цього легкого аперитиву входять апельсини, тирлич, ревінь, ароматичні трави, які ростуть у передмісті П'ємонту, і плоди хінного дерева.

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Ця фірмова трав’яна гіркота ідеально доповнила популярні на початку XX століття коктейлі "спрітци", у яких змішували локальне вино і безалкогольний тонік. Внаслідок такого поєднання і з’явився коктейль Апероль Шпріц, свіжість і приємну терпкість якого обожнюють мільйони європейців.

Рецепт коктейлю Апероль Шпріц

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 40 грамів бітеру Aperol;

– 60 грамів Просеко, або іншого сухого ігристого вина;

– 20 грамів газованої води або тоніку;

– лід;

– апельсин.

Приготування:

Нарізаємо апельсин скибками.

Усі інгредієнти змішуємо в охолодженому келиху, додаємо лід.

Одразу подаємо прохолодний напій разом із трубочкою.

Смачного!

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