Настоящий осенний рецепт: американский пирог с тыквой и корицей

14 сентября 2021 , 19:00
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Источник:

Еда

Если вы в поисках вкусного осеннего десерта, этот пирог с тыквой и корицей идеальный вариант. А еще он очень вкусный со взбитыми сливками и ароматным чаем с лимоном.

Американский пирог с тыквой и корицей – это идеальный осенний десерт. Этот пирог получается безумно вкусным, если выбрать для его приготовления тыкву сорта "Гитара". Важно, что она была сладкой.

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Рецепт тыквенного пирога

  • Время: 90 минут
  • Порции: 8


Тыквенный пирог / Фото Простые рецепты

Ингредиенты:
– 400 г муки;
– 250 г сливочного масла;
– 3 шт. куриных яиц;
– 900 г тыквы;
– 200 г сахара;
– 200 мл жирных сливок 30 – 33%;
– молотая корица на ваш вкус;
– ванилин на ваш вкус;
– соль по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку и соль через мелкое сито, чтобы не было комочков. Сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите руками в крошку.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Добавьте в муку яйцо и замесите тесто.
  2. Сформируйте из песочного теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 50 минут.
  3. Очистите тыкву от кожи и семян. Нарежьте ее кубиками и отправьте в кастрюлю с толстым дном. Влейте немного воды и тушите тыкву пока она не размягчится.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Измельчите тыкву в пюре с помощью блендера.
  2. Раскатайте тесто кругом и выложите его в керамическую форму для выпекания. Прекрасно подойдет форма диаметром 30 сантиметров.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Проколите тесто вилкой, чтобы при выпечке оно не поднималось. Выпекайте тесто в духовке в течение 15 минут при 190 градусах.
  2. Выложите тыквенное пюре в глубокую миску и смешайте с яйцами, сахаром, сливками и пряностями.
  3. Вылейте смесь на тесто и отправьте выпекаться в духовку на 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Готовый пирог обязательно охладите. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак