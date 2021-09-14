Настоящий осенний рецепт: американский пирог с тыквой и корицей

Если вы в поисках вкусного осеннего десерта, этот пирог с тыквой и корицей идеальный вариант. А еще он очень вкусный со взбитыми сливками и ароматным чаем с лимоном.

Американский пирог с тыквой и корицей – это идеальный осенний десерт. Этот пирог получается безумно вкусным, если выбрать для его приготовления тыкву сорта "Гитара". Важно, что она была сладкой.

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Рецепт тыквенного пирога

Время: 90 минут

90 минут Порции: 8



Тыквенный пирог / Фото Простые рецепты

– 400 г муки;– 250 г сливочного масла;– 3 шт. куриных яиц;– 900 г тыквы;– 200 г сахара;– 200 мл жирных сливок 30 – 33%;– молотая корица на ваш вкус;– ванилин на ваш вкус;– соль по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно просейте муку и соль через мелкое сито, чтобы не было комочков. Сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите руками в крошку.



Приготовление пирога / Фото Еда

Добавьте в муку яйцо и замесите тесто. Сформируйте из песочного теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 50 минут. Очистите тыкву от кожи и семян. Нарежьте ее кубиками и отправьте в кастрюлю с толстым дном. Влейте немного воды и тушите тыкву пока она не размягчится.



Приготовление пирога / Фото Еда

Измельчите тыкву в пюре с помощью блендера. Раскатайте тесто кругом и выложите его в керамическую форму для выпекания. Прекрасно подойдет форма диаметром 30 сантиметров.



Приготовление пирога / Фото Еда

Проколите тесто вилкой, чтобы при выпечке оно не поднималось. Выпекайте тесто в духовке в течение 15 минут при 190 градусах. Выложите тыквенное пюре в глубокую миску и смешайте с яйцами, сахаром, сливками и пряностями. Вылейте смесь на тесто и отправьте выпекаться в духовку на 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.



Приготовление пирога / Фото Еда