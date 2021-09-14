Настоящий осенний рецепт: американский пирог с тыквой и корицей
14 сентября 2021 , 19:00Читати новину українською
Источник:Еда
Если вы в поисках вкусного осеннего десерта, этот пирог с тыквой и корицей идеальный вариант. А еще он очень вкусный со взбитыми сливками и ароматным чаем с лимоном.
Американский пирог с тыквой и корицей – это идеальный осенний десерт. Этот пирог получается безумно вкусным, если выбрать для его приготовления тыкву сорта "Гитара". Важно, что она была сладкой.
Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было
Рецепт тыквенного пирога
- Время: 90 минут
- Порции: 8
Тыквенный пирог / Фото Простые рецепты
– 400 г муки;
– 250 г сливочного масла;
– 3 шт. куриных яиц;
– 900 г тыквы;
– 200 г сахара;
– 200 мл жирных сливок 30 – 33%;
– молотая корица на ваш вкус;
– ванилин на ваш вкус;
– соль по вашему вкусу.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку и соль через мелкое сито, чтобы не было комочков. Сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите руками в крошку.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Добавьте в муку яйцо и замесите тесто.
- Сформируйте из песочного теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 50 минут.
- Очистите тыкву от кожи и семян. Нарежьте ее кубиками и отправьте в кастрюлю с толстым дном. Влейте немного воды и тушите тыкву пока она не размягчится.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Измельчите тыкву в пюре с помощью блендера.
- Раскатайте тесто кругом и выложите его в керамическую форму для выпекания. Прекрасно подойдет форма диаметром 30 сантиметров.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Проколите тесто вилкой, чтобы при выпечке оно не поднималось. Выпекайте тесто в духовке в течение 15 минут при 190 градусах.
- Выложите тыквенное пюре в глубокую миску и смешайте с яйцами, сахаром, сливками и пряностями.
- Вылейте смесь на тесто и отправьте выпекаться в духовку на 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Готовый пирог обязательно охладите. Приятного аппетита!