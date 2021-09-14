Американский пирог с тыквой и корицей – это идеальный осенний десерт. Этот пирог получается безумно вкусным, если выбрать для его приготовления тыкву сорта "Гитара". Важно, что она была сладкой.

Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было

Рецепт тыквенного пирога

Время: 90 минут

90 минут Порции: 8



Тыквенный пирог / Фото Простые рецепты

Ингредиенты:

– 400 г муки;

– 250 г сливочного масла;

– 3 шт. куриных яиц;

– 900 г тыквы;

– 200 г сахара;

– 200 мл жирных сливок 30 – 33%;

– молотая корица на ваш вкус;

– ванилин на ваш вкус;

– соль по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно просейте муку и соль через мелкое сито, чтобы не было комочков. Сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите руками в крошку.



Приготовление пирога / Фото Еда

Добавьте в муку яйцо и замесите тесто. Сформируйте из песочного теста шар, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 50 минут. Очистите тыкву от кожи и семян. Нарежьте ее кубиками и отправьте в кастрюлю с толстым дном. Влейте немного воды и тушите тыкву пока она не размягчится.



Приготовление пирога / Фото Еда

Измельчите тыкву в пюре с помощью блендера. Раскатайте тесто кругом и выложите его в керамическую форму для выпекания. Прекрасно подойдет форма диаметром 30 сантиметров.



Приготовление пирога / Фото Еда

Проколите тесто вилкой, чтобы при выпечке оно не поднималось. Выпекайте тесто в духовке в течение 15 минут при 190 градусах. Выложите тыквенное пюре в глубокую миску и смешайте с яйцами, сахаром, сливками и пряностями. Вылейте смесь на тесто и отправьте выпекаться в духовку на 50 – 60 минут при температуре 180 градусов.



Приготовление пирога / Фото Еда