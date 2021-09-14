Американський пиріг з гарбузом та корицею – це ідеальний осінній десерт. Цей пиріг виходить шалено смачним, якщо обрати для його приготування гарбуз сорту "Гітара". Важливо, що він був солодким.
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Рецепт гарбузового пирога
- Час: 90 хвилин
- Порції: 8
Гарбузовий пиріг / Фото Прості рецепти
Приготування:
- Ретельно просійте борошно та сіль через дрібне сито, щоб не було грудочок. Вершкове масло натріть на грубій тертці та перетріть руками в крихту.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Додайте до борошна яйце та замісіть тісто.
- Сформуйте з пісочного тіста кулю, загорніть її в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 30 – 50 хвилин.
- Почистіть гарбуз від шкіри та насіння. Наріжте його кубиками та відправте в каструлю з товстим дном. Влийте трішки води та тушкуйте гарбуз доки він не розм'якне.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Подрібніть гарбуз в пюре за допомогою блендера.
- Розкачайте тісто колом та викладіть його у керамічну форму для випікання. Чудово підійде форма діаметром 30 сантиметрів.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Проколіть тісто виделкою, щоб під час випікання воно не підіймалося. Припечіть тісто в духовці протягом 15 хвилин при 190 градусах.
- Викладіть гарбузове пюре в глибоку миску та змішайте з яйцями, цукром, вершками та прянощами.
- Вилийте суміш на тісто та відправте випікатися в духовку на 50 – 60 хвилин при температурі 180 градусів.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Готовий пиріг обов'язково охолодіть. Смачного!