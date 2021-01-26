Как приготовить насыпную лазанью с курицей: простой рецепт
Если вам надоели традиционные блюда из курицы, попробуйте приготовить насыпную лазанью. Это – отличный вариант для тех, кто ценит свое время.
Источник: Fat Killers
Существует множество рецептов национального итальянского блюда. Предлагаем простой рецепт лазаньи с куриным филе, помидорами и сыром, которую можно быстро приготовить на обед или ужин.
Лазанья
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде со специями.
- В кастрюле с кипятком отварите спагетти до готовности.
- Помойте помидоры, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Почистите лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте томаты, базилик, специи, тушите несколько минут.
- В миске взбейте яйца.
- На крупной терке натрите сыр.
- В форму для выпекания выложите слоями: спагетти, вылейте яйца, фарш, тушеные томаты с луком, сверху выложите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до 180-200 градусов, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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