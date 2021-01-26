Если вам надоели традиционные блюда из курицы, попробуйте приготовить насыпную лазанью. Это – отличный вариант для тех, кто ценит свое время.

Источник: Fat Killers Существует множество рецептов национального итальянского блюда. Предлагаем простой рецепт лазаньи с куриным филе, помидорами и сыром, которую можно быстро приготовить на обед или ужин. Лазанья Ингредиенты:

– 200 граммов спагетти;

– 300 граммов куриного филе;

– 3 яйца;

– 200 граммов томатов;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 70 граммов твердого сыра;

– 80 граммов базилика;

– специи. Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде со специями. В кастрюле с кипятком отварите спагетти до готовности. Помойте помидоры, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Почистите лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте томаты, базилик, специи, тушите несколько минут. В миске взбейте яйца. На крупной терке натрите сыр. В форму для выпекания выложите слоями: спагетти, вылейте яйца, фарш, тушеные томаты с луком, сверху выложите тертый сыр. Разогрейте духовку до 180-200 градусов, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FAT KILLERS | online gym ™️ (@fat_killers_)