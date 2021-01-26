Якщо вам набридли традиційні страви з курки, спробуйте приготувати насипну лазанью. Це – чудовий варіант для тих, хто цінує свій час.

Джерело: Fat Killers Існує безліч рецептів національної італійської страви. Пропонуємо простий рецепт лазаньї з курячим філе, томатами та сиром, яку можна швидко приготувати на обід або вечерю. Рецепт насипної лазаньї Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 200 грамів спагеті;

– 300 грамів курячого філе;

– 3 яйця;

– 200 грамів томатів;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 70 грамів твердого сиру;

– 80 грамів базиліку;

– спеції. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні зі спеціями. У каструлі з окропом відваріть спагеті до готовності. Помийте томати, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте томати, базилік, спеції, тушкуйте декілька хвилин. У мисці збийте яйця. На грубій тертці натріть сир. У форму для випікання викладіть шарами: спагеті, вилийте яйця, фарш, тушковані томати з цибулею, зверху викладіть тертий сир. Розігрійте духовку до 180-200 градусів, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FAT KILLERS | online gym ™️ (@fat_killers_)