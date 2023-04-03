Тереть хрен – занятие довольно неприятное, однако перед праздниками от него не уйдешь. Однако есть несколько способов, которые помогут облегчить жизнь и не проливать слезы.

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Как натереть хрен, чтобы не плакать

Корень хрена выделяет вещества, раздражающие глаза при разрезе. Чтобы подготовить его к использованию, необходимо подготовиться заранее.

Эффективнее всего будет охладить и хрен, и терку. Очищенный корень нужно замочить в холодной воде на ночь, а терку поместить в морозилку на несколько минут.

Пикантная приправа / Фото smakosze

Что еще поможет при натирании хрена

Конечно, прежде чем начинать приготовление соуса из корня хрена, следует открыть окно или включить вытяжку. Циркулирующий воздух поможет эффективно удалить образовавшиеся соединения, вызывающие слезотечение.

Также следует разложить тертый хрен по банкам и закрутить их. Такая тактика обеспечит работу без слез и даст более глубокий аромат и вкус тертой специи. Более того, поскольку хрен не будет сильно контактировать с воздухом, он не потемнеет.

Как защитить хрен от потери цвета

Здесь поможет простой трюк: натираем корень прямо в тарелку с небольшим количеством лимонного сока или яблочного уксуса. Этот прием гарантирует, что хрен сохранит свой белый цвет.