У давнину особливість певної кухні визначав спосіб обробки продуктів. Домашні печі фактично диктували, якою буде гастрономічна культура держави. В Україні переважали вогнища закритого типу, тому предки часто готували варену, тушковану і печену їжу.

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Та це аж ніяк не зменшило кількість страв, якими смакували українці кілька століть тому. Запашні паляниці, наваристий борщ, ніжні і багаті на начинку вареники – це далеко не всі старовинні страви, які дійшли до сьогодні та стали частинкою нашого життя.

Перед Днем Незалежності, який ми відзначаємо 24 серпня, журналісти Смачно 24 підібрали традиційні українські страви, якими не тільки варто пишатись, але й повторювати на своїй кухні.

Неймовірна українська кухня / Фото Етнохата

Паляниця

У щоденному харчуванні українців не одне століття головне місце посідав хліб. Цьому підтвердженням є численні прислів'я: "Хліб – усьому пан", "Хліб – усьому голова" та низка інших. Хлібом виражали гостинність, а коровай став символом весілля.

Наші предки почали подавати його до столу понад 2 тисячі років тому, а тому в українській кухні є чимало рецептів цієї випічки. Оноре де Бальзак у своєму листі до друга, який датований 1848 роком, згадував:

…Як ви приїдете в Україну, в цей рай земний, де я запримітив уже 77 способів приготування хліба.

Та коли господині хотіли замінити чимось хліб, брались робити паляниці. Залежно від трапези її подавали із найрізноманітнішими додатками: з медом, яблуками чи маковою начинкою.



Запашна паляниця / Фото LiveJournal

Йокаї боб-левеш

Йокаї боб-левеш – духмяний та насичений суп, родом з Угорщини, який став традиційним для Західної України. Страву назвали на честь угорського письменника і політика ХІХ століття Мора Йокаї.

Існує чимало варіацій цього супу, проте без паприки, копченості, сметани та квасолі його неможливо уявити. Зазвичай йокаї боб-левеш подають у хрусткій хлібній тарілці, однак і на буденних тарілках він виглядає апетитно.



Ситний та наваристий суп / Фото Автентична Україна

Голубці

Перші згадки про страву ведуть до XVIII століття. З того часу голубці – незмінний атрибут святкових столів. На диво, це дуже різноманітна страва, яка має чимало варіацій та рецептів приготування.

Класичний рецепт приготування голубців – це капустяний лист із фаршем та рисом. М'ясо переважно обиралося яловиче або свиняче. Нерідко можна зустріти й картопляні голубці: їх найчастіше подають у час посту чи на Святвечір.



Окраса святкового столу / Фото Автентична Україна

Холодець

Застиглий густий бульйон зі шматочками м'ясних, рідше рибних чи вегетаріанських, продуктів – це вже звична страва українців. У готовому вигляді холодець нагадує желе.

Перші варіації сучасного холодцю почали подавати ще за часів Київської Русі. На наступний день після пишних застіль залишалися наваристі бульйони. М'ясні залишки бенкету дрібно нарізали, розбавляли бульйоном, кип'ятили, розливали по посудинах і ставили на холод. На початку створення страви вона вважалася неблагородною і її куштувала тільки прислуга.

Саме французи взяли за основу рецепт холодцю, облагородили його, додавши овочі й навіть варені яйця та зробили справжнім делікатесом. Тепер холодець – визнана багатьма країнами страва. Сучасні кулінари готують цей смаколик з морепродуктів, овочів, риби й навіть десертний – з шоколаду, фруктів і кави.

Страва родом із Київської Русі / Фото Автентична Україна

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Куліш

Вчені визнали куліш одним із чудових засобів для профілактики онкологічних захворювань. Перші ж згадки про приготування куліша можна знайти понад 500 років тому і, якщо пригадати історію, це – улюблена страва запорізьких козаків під час військових походів.



Козацький обід / Фото armyfm

Відомо, що після ліквідації Запорізької Січі козаки розселилися на широкій території України та сусідніх країнах, саме так страва розповсюдилася по Східній Європі. Найчастіше куліш готували з пшона, рідше можна знайти рецепти кукурудзяного або гречаного кулішу. Крупу засипали у казан з окропом, а для смаку додавали картоплю, сіль, по можливості – зелень. Готову кашу затирали часником, цибулею та салом.

Зубці

У стародавній українській кухні можна знайти чимало рецептів приготування чудових солодких смаколиків. Одним із найдавніших рецептів є зубці. Про них писав ще Іван Котляревський у "Енеїді": "На закуску куліш i кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, I з маком медовий шулик".

Головним інгредієнтом є кутя з очищених зерен ячменю, зварена з товчених і просіяних конопляних зерен. Зубці стали популярними у XVII столітті. Десерт полюбляли дітки, оскільки він мав солодкуватий смак.



Солодкий смаколик / Фото Amazing Ukraine

Узвар

Солодкий відвар української національної кухні несе обрядовий характер. Узвар входить до 12 страв, які обов'язково подають на Святий вечір. Інші назви цього напою – киселиця, вар, звар.

Цікаво, що узвар досі залишається одним із найпопулярніших напоїв українців. Його варять із сушених яблук, груш чи ягід. Сушили це все на сонці, у звичайних або спеціальних печах, сушнях або лазнях. Рідину, за традицією, наливають у красивий глечик, гущу з ягід висипають в миску і теж подають до столу.



Улюблений український напій / Фото Рinterest

Українська кухня – невіддільна частина нашої історії. Кожен з нас може докласти зусиль, аби вона мала довге та щасливе продовження.