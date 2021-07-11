Не десерты, а произведения искусства: 20 блюд, которые влюбят вас не только отличным вкусом

Макароны в виде яичницы или любимого героя из фильма, торты "Цифра" и изысканные пироги – эти и другие десерты из нашей подборки вы тоже можете приготовить дома. Главное, запастись нужными ингредиентами, вдохновением и приложить немного магии и усилий!

Вы, должно быть, слышали о выражении "есть глазами"? Наша подборка именно об этом! Яркие, аппетитные, нереально красивые десерты, а главное съедобные, вот, что мы подготовили для вас.

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Из нашей подборки десертов вы можете почерпнуть вдохновение для будущих блюд, ведь все они не только трендовые, но и вкусные.



Пирог из ревеня и франжипана / Фото Bored panda



Круассаны с фисташковым кремом / Фото Bored panda



Сладкие кексы-кактусы / Фото Bored panda



Торт "Кит" / Фото Bored panda



Пончики с начинками / Фото Bored panda



Торт "Цифра" / Фото Bored panda



Безе / Фото Bored panda



Макарон "Морковка" / Фото Bored panda



Детский торт "Цифра" / Фото Bored panda



Кексы "Роза" / Фото Bored panda



Маффины с черникой / Фото Bored panda



Лаймовый тарт / Фото Bored panda



Желе ко Дню Независимости США / Фото Bored panda



Книга магии из "Гарри Поттера" / Фото Bored panda



Пасхальный пирог с черникой / Фото Bored panda



Детские макарон / Фото Bored panda



Тарт с ягодами / Фото Bored panda



Макарон / Фото Bored panda



Медовые соты / Фото Bored panda



Макарон "Стражи галактики" / Фото Bored panda