Не десерты, а произведения искусства: 20 блюд, которые влюбят вас не только отличным вкусом

11 июля 2021 , 10:09
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Источник:

Bored panda

Макароны в виде яичницы или любимого героя из фильма, торты "Цифра" и изысканные пироги – эти и другие десерты из нашей подборки вы тоже можете приготовить дома. Главное, запастись нужными ингредиентами, вдохновением и приложить немного магии и усилий!

Вы, должно быть, слышали о выражении "есть глазами"? Наша подборка именно об этом! Яркие, аппетитные, нереально красивые десерты, а главное съедобные, вот, что мы подготовили для вас.

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Из нашей подборки десертов вы можете почерпнуть вдохновение для будущих блюд, ведь все они не только трендовые, но и вкусные.


Пирог из ревеня и франжипана / Фото Bored panda


Круассаны с фисташковым кремом / Фото Bored panda


Сладкие кексы-кактусы / Фото Bored panda


Торт "Кит" / Фото Bored panda


Пончики с начинками / Фото Bored panda


Торт "Цифра" / Фото Bored panda


Безе / Фото Bored panda


Макарон "Морковка" / Фото Bored panda


Детский торт "Цифра" / Фото Bored panda


Кексы "Роза" / Фото Bored panda


Маффины с черникой / Фото Bored panda


Лаймовый тарт / Фото Bored panda


Желе ко Дню Независимости США / Фото Bored panda


Книга магии из "Гарри Поттера" / Фото Bored panda


Пасхальный пирог с черникой / Фото Bored panda


Детские макарон / Фото Bored panda


Тарт с ягодами / Фото Bored panda


Макарон / Фото Bored panda


Медовые соты / Фото Bored panda


Макарон "Стражи галактики" / Фото Bored panda

Автор: Богданна Рибак