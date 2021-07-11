Ви, мабуть, чули про вислів "їсти очима"? Наша підбірка саме про це! Яскраві, апетитні, не реально красиві десерти, а головне їстівні, ось, що ми підготували для вас.
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З нашої підбірки десертів ви можете почерпати натхнення, для майбутніх страв, адже всі вони не тільки трендові, а й смачні.
Пиріг з ревеню та франжипану / Фото Bored panda
Круасани з фісташковим кремом / Фото Bored panda
Солодкі кекси-кактуси / Фото Bored panda
Торт "Кит" / Фото Bored panda
Пончики з начинками / Фото Bored panda
Торт "Цифра" / Фото Bored panda
Безе / Фото Bored panda
Макарон "Морквинка" / Фото Bored panda
Дитячий торт "Цифра" / Фото Bored panda
Кекси "Троянда" / Фото Bored panda
Мафіни з чорницею / Фото Bored panda
Лаймовий тарт / Фото Bored panda
Желе до Дня Незалежності США / Фото Bored panda
Книга магії з "Гаррі Поттера" / Фото Bored panda
Пасхальний пиріг з чорницею / Фото Bored panda
Дитячі макарон / Фото Bored panda
Тарт з ягодами / Фото Bored panda
Макарон / Фото Bored panda
Медові соти / Фото Bored panda
Макарон "Вартові галактики" / Фото Bored panda