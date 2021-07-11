Вы, должно быть, слышали о выражении "есть глазами"? Наша подборка именно об этом! Яркие, аппетитные, нереально красивые десерты, а главное съедобные, вот, что мы подготовили для вас.
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Из нашей подборки десертов вы можете почерпнуть вдохновение для будущих блюд, ведь все они не только трендовые, но и вкусные.
Пирог из ревеня и франжипана / Фото Bored panda
Круассаны с фисташковым кремом / Фото Bored panda
Сладкие кексы-кактусы / Фото Bored panda
Торт "Кит" / Фото Bored panda
Пончики с начинками / Фото Bored panda
Торт "Цифра" / Фото Bored panda
Безе / Фото Bored panda
Макарон "Морковка" / Фото Bored panda
Детский торт "Цифра" / Фото Bored panda
Кексы "Роза" / Фото Bored panda
Маффины с черникой / Фото Bored panda
Лаймовый тарт / Фото Bored panda
Желе ко Дню Независимости США / Фото Bored panda
Книга магии из "Гарри Поттера" / Фото Bored panda
Пасхальный пирог с черникой / Фото Bored panda
Детские макарон / Фото Bored panda
Тарт с ягодами / Фото Bored panda
Макарон / Фото Bored panda
Медовые соты / Фото Bored panda
Макарон "Стражи галактики" / Фото Bored panda