Если вам приелись обычные блюда из картофеля и хочется чего-то оригинального, но не сложного в приготовлении – этот рецепт для вас. Свежий тунец слишком дорог для простой запеканки, а вот консервированный – самое то!

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Анчоусы придадут обыденному блюду изысканности. Ваша семья будет в восторге!

Рецепт картофельной запеканки с консервированным тунцом

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4 – 8


Запеканка / Фото Рецепты Рыбка

Приготовление:

  1. Картофель помойте, очистите от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. Часть воды после варки картофеля оставьте для пюре.
  3. Разомните картофель пестиком, добавив сливки. Если пюре получилось слишком густым, влейте немного картофельного отвара и перемешайте.
  4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к нему мелко нарезанные анчоусы и тимьян. Держите смесь на огне, пока лук не карамелизируется.
  5. Разберите тунец на волокна и смешайте с обжаренными луком, анчоусами и тимьяном. Добавьте петрушку и перемешайте массу. Поперчите ее и, по желанию, посолите.
  6. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите на дно начинку из тунца.
  7. На начинку выложите картофельное пюре и разровняйте его ложкой.
  8. Посыпьте все тертым сыром.
  9. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 – 20 минут.
  10. Запеканка готова! Нарежьте ее на порции – и можете подавать на стол.

Приятного аппетита!