Если вам приелись обычные блюда из картофеля и хочется чего-то оригинального, но не сложного в приготовлении – этот рецепт для вас. Свежий тунец слишком дорог для простой запеканки, а вот консервированный – самое то!

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Анчоусы придадут обыденному блюду изысканности. Ваша семья будет в восторге!

Рецепт картофельной запеканки с консервированным тунцом

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 8



Запеканка / Фото Рецепты Рыбка

Ингредиенты:

– 300 г консервированного тунца;

– 1 кг картофеля;

– 1 репчатая луковица;

– 10 г анчоусов;

– 100 мл сливок;

– 2 стебля тимьяна;

– 50 г сыра грюйер;

– 5 г нарезанной петрушки;

– соль,

– черный молотый перец.

Приготовление:

Картофель помойте, очистите от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности. Часть воды после варки картофеля оставьте для пюре. Разомните картофель пестиком, добавив сливки. Если пюре получилось слишком густым, влейте немного картофельного отвара и перемешайте. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к нему мелко нарезанные анчоусы и тимьян. Держите смесь на огне, пока лук не карамелизируется. Разберите тунец на волокна и смешайте с обжаренными луком, анчоусами и тимьяном. Добавьте петрушку и перемешайте массу. Поперчите ее и, по желанию, посолите. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите на дно начинку из тунца. На начинку выложите картофельное пюре и разровняйте его ложкой. Посыпьте все тертым сыром. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 – 20 минут. Запеканка готова! Нарежьте ее на порции – и можете подавать на стол.

Приятного аппетита!