Якщо вам набридли звичні страви з картоплі й хочеться чогось оригінального, але не важкого у приготуванні – цей рецепт саме для вас. Свіжий тунець задорогий для простої запіканки, а от консервований – те що треба!
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Анчоуси додадуть буденній страві вишуканості. Ваша родина буде в захваті!
Рецепт картопляної запіканки з консервованим тунцем
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 8
Запіканка / Фото Рецепти Рибка
Приготування:
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки й відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Частину води після варіння картоплі залиште для пюре.
- Розімніть картоплю товкачем, додавши вершки. Якщо пюре вийшло загустим, влийте трішки картопляного відвару й перемішайте.
- Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на оливковій олії. Додайте до неї дрібно нарізані анчоуси та тим'ян. Тримайте суміш на вогні, доки цибуля не карамелізується.
- Розберіть тунець на волокна й змішайте з обсмаженою цибулею. Додайте петрушку та перемішайте масу. Поперчіть її та, за бажанням, посоліть.
- Змастіть форму для випічки вершковим маслом і викладіть на дно начинку з тунця.
- На начинку викладіть картопляне пюре й розрівняйте ложкою.
- Посипте все тертим сиром.
- Відправте запіканку до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 15 – 20 хвилин.
- Страва готова! Наріжте її на порції – і можете подавати до столу.
Смачного!