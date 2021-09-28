Якщо вам набридли звичні страви з картоплі й хочеться чогось оригінального, але не важкого у приготуванні – цей рецепт саме для вас. Свіжий тунець задорогий для простої запіканки, а от консервований – те що треба!

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Анчоуси додадуть буденній страві вишуканості. Ваша родина буде в захваті!

Рецепт картопляної запіканки з консервованим тунцем

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4 – 8


Запіканка / Фото Рецепти Рибка

Приготування:

  1. Картоплю помийте, почистіть від шкірки й відваріть у підсоленій воді до готовності.
  1. Частину води після варіння картоплі залиште для пюре.
  1. Розімніть картоплю товкачем, додавши вершки. Якщо пюре вийшло загустим, влийте трішки картопляного відвару й перемішайте.
  1. Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на оливковій олії. Додайте до неї дрібно нарізані анчоуси та тим'ян. Тримайте суміш на вогні, доки цибуля не карамелізується.
  1. Розберіть тунець на волокна й змішайте з обсмаженою цибулею. Додайте петрушку та перемішайте масу. Поперчіть її та, за бажанням, посоліть.
  1. Змастіть форму для випічки вершковим маслом і викладіть на дно начинку з тунця.
  1. На начинку викладіть картопляне пюре й розрівняйте ложкою.
  1. Посипте все тертим сиром.
  1. Відправте запіканку до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 15 – 20 хвилин.
  1. Страва готова! Наріжте її на порції – і можете подавати до столу.

Смачного!