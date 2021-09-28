Полноценный обед за 40 минут: картофельная запеканка с консервированным тунцом
28 сентября 2021 , 19:40Читати новину українською
Источник:Еда
Запеканок из картофельного пюре – множество. Но все ли они вкусны и быстро готовятся? Мы подобрали для вас проверенный рецепт картофельной запеканки с тунцом и анчоусами.
Если вам приелись обычные блюда из картофеля и хочется чего-то оригинального, но не сложного в приготовлении – этот рецепт для вас. Свежий тунец слишком дорог для простой запеканки, а вот консервированный – самое то!
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Анчоусы придадут обыденному блюду изысканности. Ваша семья будет в восторге!
Рецепт картофельной запеканки с консервированным тунцом
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 8
Запеканка / Фото Рецепты Рыбка
– 300 г консервированного тунца;
– 1 кг картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 10 г анчоусов;
– 100 мл сливок;
– 2 стебля тимьяна;
– 50 г сыра грюйер;
– 5 г нарезанной петрушки;
– соль,
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Картофель помойте, очистите от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Часть воды после варки картофеля оставьте для пюре.
- Разомните картофель пестиком, добавив сливки. Если пюре получилось слишком густым, влейте немного картофельного отвара и перемешайте.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к нему мелко нарезанные анчоусы и тимьян. Держите смесь на огне, пока лук не карамелизируется.
- Разберите тунец на волокна и смешайте с обжаренными луком, анчоусами и тимьяном. Добавьте петрушку и перемешайте массу. Поперчите ее и, по желанию, посолите.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите на дно начинку из тунца.
- На начинку выложите картофельное пюре и разровняйте его ложкой.
- Посыпьте все тертым сыром.
- Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 – 20 минут.
- Запеканка готова! Нарежьте ее на порции – и можете подавать на стол.
Приятного аппетита!