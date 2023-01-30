Вы забудете о кетчупе: рецепт итальянского томатного соуса
30 января 2023, 17:35Читати новину українською
Источник:haps
Наверное, трудно представить блюдо, которое нельзя было бы усовершенствовать вкусом помидоров. Если вы любите все домашнее – этот рецепт поможет вам забыть об использовании кетчупа.
Доманные соусы способны усовершенствовать вкус множества любимых блюд. Существует много рецептов их приготовления, а итальянский вариант заставит вас забыть о покупке кетчупа или подобных приложений.
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Рецепт томатного соуса
Время: до 1 часа
Порций: 1
Идеальное решение для множества блюд / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 2 килограмма помидоров;
- оливковое масло – 2 столовые ложки;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 стакана куриного бульона;
- пучок базилика (можно использовать сушеный);
- чайная ложка сахара;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры обдаем кипятком, затем холодной водой. Снимаем шкурку и нарезаем.
- Измельченный чеснок жарим на оливковом масле в течение минуты.
- Добавляем на сковороду помидоры и тушим на медленном огне 30 минут, время от времени раздавливая большие кусочки вилкой.
- Добавляем базилик, сахар, солим и перчим.
Подсказка
Для приготовления соуса можно использовать консервированные помидоры, которые имеют насыщенный вкус и аромат.