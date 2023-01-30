Вы забудете о кетчупе: рецепт итальянского томатного соуса

Наверное, трудно представить блюдо, которое нельзя было бы усовершенствовать вкусом помидоров. Если вы любите все домашнее – этот рецепт поможет вам забыть об использовании кетчупа.

Доманные соусы способны усовершенствовать вкус множества любимых блюд. Существует много рецептов их приготовления, а итальянский вариант заставит вас забыть о покупке кетчупа или подобных приложений.

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Рецепт томатного соуса

Время: до 1 часа

Порций: 1

Идеальное решение для множества блюд / Фото Pexels

Ингредиенты:

2 килограмма помидоров;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

2 зубчика чеснока;

2 стакана куриного бульона;

пучок базилика (можно использовать сушеный);

чайная ложка сахара;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры обдаем кипятком, затем холодной водой. Снимаем шкурку и нарезаем. Измельченный чеснок жарим на оливковом масле в течение минуты. Добавляем на сковороду помидоры и тушим на медленном огне 30 минут, время от времени раздавливая большие кусочки вилкой. Добавляем базилик, сахар, солим и перчим.

Подсказка

Для приготовления соуса можно использовать консервированные помидоры, которые имеют насыщенный вкус и аромат.