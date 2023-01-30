Домані соуси здатні вдосконалити смак безлічі улюблених страв. Існує багато рецептів їх приготування, а італійський варіант змусить вас забути про купівлю кетчупу чи схожих додатків.

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Рецепт томатного соусу

Час: до 1 години

Порцій: 1

Ідеальне рішення для безлічі страв / Фото Pexels

Інгредієнти:

2 кілограми помідорів;

оливкова олія – 2 столові ложки;

2 зубчики часнику;

2 склянки курячого бульйону;

пучок базиліку (можна використати сушений);

чайна ложка цукру;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помідори обдаємо кип'ятком, а потім холодною водою. Знімаємо шкірку та нарізаємо. Подрібнений часник смажимо на оливковій олії впродовж хвилини. Додаємо на пательню помідори та тушкуємо на повільному вогні 30 хвилин, час від часу розчавлюючи великі шматочки виделкою. Додаємо базилік, цукор, солимо та перчимо.