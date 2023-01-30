Домані соуси здатні вдосконалити смак безлічі улюблених страв. Існує багато рецептів їх приготування, а італійський варіант змусить вас забути про купівлю кетчупу чи схожих додатків.
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Рецепт томатного соусу
Час: до 1 години
Порцій: 1
Ідеальне рішення для безлічі страв / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 2 кілограми помідорів;
- оливкова олія – 2 столові ложки;
- 2 зубчики часнику;
- 2 склянки курячого бульйону;
- пучок базиліку (можна використати сушений);
- чайна ложка цукру;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помідори обдаємо кип'ятком, а потім холодною водою. Знімаємо шкірку та нарізаємо.
- Подрібнений часник смажимо на оливковій олії впродовж хвилини.
- Додаємо на пательню помідори та тушкуємо на повільному вогні 30 хвилин, час від часу розчавлюючи великі шматочки виделкою.
- Додаємо базилік, цукор, солимо та перчимо.