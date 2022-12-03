Сухие блины: в чем проблема и как ее избегать

Блинчики – прекрасная опция, когда не хочется ничего придумывать и просто насладиться вкусной едой. Случается, что они получаются слишком сухими, но это легко предупредить.

Блинчики – это основа, к которой подходит любая начинка или приложение. Они одинаково смакуют как солеными, так и сладкими.

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Немного муки, воды, молока, яйца, масло, щепотка соли и сахара, легкая жарка – и блюдо готово. У некоторых опыт приготовления блинов может достигать десятков лет, но иногда возникает проблема, когда они выходят сухими и ломаются. Не стоит разочаровываться в своем мастерстве – всему виной простая, но распространенная ошибка.

В чем проблема и как ее избежать

Первое, на что следует обратить внимание – консистенция теста. Она должна напоминать сметану. В погоне за тонкими блинами часто делают тесто более редким, в результате чего они получаются слишком сухими.

Настоящее наслаждение / Фото Pixabay

Еще один секрет – после приготовления блины нужно складывать друг на друга. Таким образом, они будут достаточно увлажнены и не будут ломаться при скручивании.

Также нужно считаться с огнем – блины жарятся на высокой температуре короткий отрезок времени. Иногда страх пережарить блины побуждает уменьшить огонь, но это ошибка – так вы только увеличите шансы на то, что блины получатся ломкими.

Крайне важно и количество масла. Не стоит бояться добавлять этот ингредиент, ведь именно он гарантирует удачную жарку и, как результат, нежность блинов.