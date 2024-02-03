Вы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни
3 февраля 2024, 16:22Читати новину українською
Источник:военный_алекс
На Закарпатье любят готовить не только бограч. Попробуйте угостить себя и родных бобом левешем – он понравится многим.
Это нереально ароматное блюдо закарпатской кухни несколько похоже на солянку. Однако для многих боб левеш вкуснее.
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Боб левеш – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 10
– 500 граммов копченых ребер;
– 300 граммов копченой колбасы;
– 450 граммов белой фасоли (2 банки консервированной);
– 2,5 литра воды;
– 200 граммов моркови;
– 250 миллилитров томатного пюре или кетчупа;
– 220 граммов лука;
– 150 граммов корня сельдерея;
– зелень петрушки;
– 5 зубчиков чеснока;
– 1 острый перец;
– соль, перец, лавровый лист по вкусу;
– 1,5 столовой ложки копченой паприки;
– 10 горошин перца;
– 80 граммов муки;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- В кастрюлю влейте воду, положите ребра, целую луковицу, соль, лавровый лист и перец горошком. Варите 15 минут.
- Добавьте нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варите еще 15 минут.
- Достаньте луковицу. Ребра также достаньте, отделите мясо от кости, нарежьте небольшими кусками и верните в кастрюлю. Добавьте томатное пюре или домашний кетчуп. Варите дальше на малом огне.
- Тем временем в сковороду влейте масло, бросьте измельченную луковицу и жарьте 5 минут. Добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 5 – 6 минут.
- Добавьте муку и паприку, хорошо вымешайте. Влейте 3 – 4 черпака воды, добавьте измельченные петрушку, чеснок и острый перец. Перемешивая, тушите 5 минут, после чего перекиньте в кастрюлю.
- Добавьте в кастрюлю 2 банки консервированной фасоли. Варите 15 минут.
- Тем временем сделайте клецки. Разбейте яйцо, посолите и, постоянно перемешивая, постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое тесто. От теста отщипните много маленьких кусочков-галушек.
- Галушки забросьте в кастрюлю, варите еще 7 минут. Готовое блюдо украсьте петрушкой.