Ця нереально ароматна страва закарпатської кухні дещо схожа на солянку. Однак для багатьох боб левеш смачніший.

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Боб левеш – покроковий рецепт

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів копчених ребер;

– 300 грамів копченої ковбаси;

– 450 грамів білої квасолі (2 банки консервованої);

– 2,5 літра води;

– 200 грамів моркви;

– 250 мілілітрів томатного пюре чи кетчупу;

– 220 грамів цибулі;

– 150 грамів кореня селери;

– зелень петрушки;

– 5 зубчиків часнику;

– 1 гострий перець;

– сіль, перець, лавровий лист до смаку;

– 1,5 столової ложки копченої паприки;

– 10 горошин перцю;

– 80 грамів борошна;

– 1 яйце.

Приготування:

У каструлю влийте воду, покладіть ребра, цілу цибулину, сіль, лавровий лист і перець горошком. Варіть 15 хвилин. Додайте нарізану кубиком моркву і корінь селери. Варіть ще 15 хвилин. Дістаньте цибулину. Ребра також дістаньте, відділіть м'ясо від кістки, наріжте невеликими шматками та поверніть у каструлю. Додайте томатне пюре чи домашній кетчуп. Варіть далі на малому вогні. Тим часом у пательню влийте олію, вкиньте подрібнену цибулину і смажте 5 хвилин. Додайте нарізану копчену ковбасу і смажте ще 5 – 6 хвилин. Додайте борошно і паприку, гарно вимішайте. Влийте 3 – 4 черпаки води, додайте подрібнені петрушку, часник і гостру перчину. Перемішуючи, тушкуйте 5 хвилин, після чого перекиньте в каструлю. Додайте у каструлю 2 банки консервованої квасолі. Варіть 15 хвилин. Тим часом зробіть галушки. Розбийте яйце, посоліть і, постійно перемішуючи, поступово додавайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Від тіста відщипніть багато маленьких шматочків-галушок. Галушки закиньте в каструлю, варіть ще 7 хвилин. Готову страву прикрасьте петрушкою.

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