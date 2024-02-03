Ця нереально ароматна страва закарпатської кухні дещо схожа на солянку. Однак для багатьох боб левеш смачніший.
Буде смачно Ідеальний сніданок всього за пів години: готуємо прості та бюджетні печінкові оладки
Боб левеш – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Приготування:
- У каструлю влийте воду, покладіть ребра, цілу цибулину, сіль, лавровий лист і перець горошком. Варіть 15 хвилин.
- Додайте нарізану кубиком моркву і корінь селери. Варіть ще 15 хвилин.
- Дістаньте цибулину. Ребра також дістаньте, відділіть м'ясо від кістки, наріжте невеликими шматками та поверніть у каструлю. Додайте томатне пюре чи домашній кетчуп. Варіть далі на малому вогні.
- Тим часом у пательню влийте олію, вкиньте подрібнену цибулину і смажте 5 хвилин. Додайте нарізану копчену ковбасу і смажте ще 5 – 6 хвилин.
- Додайте борошно і паприку, гарно вимішайте. Влийте 3 – 4 черпаки води, додайте подрібнені петрушку, часник і гостру перчину. Перемішуючи, тушкуйте 5 хвилин, після чого перекиньте в каструлю.
- Додайте у каструлю 2 банки консервованої квасолі. Варіть 15 хвилин.
- Тим часом зробіть галушки. Розбийте яйце, посоліть і, постійно перемішуючи, поступово додавайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Від тіста відщипніть багато маленьких шматочків-галушок.
- Галушки закиньте в каструлю, варіть ще 7 хвилин. Готову страву прикрасьте петрушкою.