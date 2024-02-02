Такими печеночно-картофельными оладьями можно угостить гостей или семью. С приготовлением этого блюда справится каждый.

Печеночно-картофельные оладьи можно есть со сметаной или другим любимым соусом. Также они имеют прекрасный вкус без каких-либо добавок.

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Рецепт картофельно-печеночных оладий

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов печени;

– 2 яйца;

– 3 картофелины;

– 40 граммов муки;

– соль, перец по вкусу;

– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Печень помойте и порежьте кусочками. Картофель и лук почистьте, помойте и нарежьте кубиками. Пропустите печень и овощи через мясорубку. В смесь добавьте яйца, соль, перец и перемешайте до однородности. Разогрейте в сковороде масло и ложкой выложите печеночно-картофельную массу в форме оладий. Обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

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