Диетический завтрак зарядит вас энергией и обеспечит сытостью до следующего приема пищи. Он должен быть правильно сбалансирован и содержать как углеводы, так белки и жиры. Однако существует несколько подводных камней, которые могут сорвать усилия для достижения желаемой фигуры и крепкого здоровья.

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Ароматизированные йогурты – кисломолочные продукты, богатые кальцием и белком, их следует включать в ежедневное меню. Однако склоняя свой выбор к ним, желательно добавить в тарелку ягоды или фрукты.

Полезная альтернатива / Фото pexels

Сухие завтраки, мюсли, гранола – очень популярные завтраки, однако они не слишком полезны. Проанализировав состав, можно увидеть, что они содержат преимущественно сахар в виде глюкозно-фруктозного сиропа, склеивающего все ингредиенты и жиры. Поэтому гораздо полезнее приготовить собственную смесь для мюслей или испечь домашнюю гранолу из любимых ингредиентов.

Продуманный завтрак / Фото pexels

Приготовленные бутерброды и пирожные – самый быстрый и удобный завтрак. При выборе сэндвича следует обратить внимание на тип хлеба и ингредиенты – лучше выбрать ельнозерновой хлеб и домашнее запеченное куриное филе.

С мыслью о фигуре / Фото pexels

Напитки – соки, подслащенный чай, растворимый кофе – это лишние калории, которые чаще всего не учитывают в ежедневном балансе. В то время как чайная ложка сахара для чая обеспечивает только около 20 кКал, большой капучино или латте может иметь уже 150 – 200 дополнительных калорий, то есть половину калорийности завтрака.