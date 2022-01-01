Дієтичний сніданок зарядить вас енергією і забезпечить ситістю до наступного прийому їжі. Він повинен бути правильно збалансованим і містити як вуглеводи, так білки та жири. Однак є кілька підводних каменів, які можуть зірвати зусилля для досягнення бажаної фігури та міцного здоров’я.

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Ароматизовані йогурти – кисломолочні продукти, які багаті на кальцій та білок, їх варто включати в щоденне меню. Проте схиляючи свій вибір до них, бажано додати в тарілку ягоди або фрукти.

Корисна альтернатива / Фото pexels

Сухі сніданки, мюслі, гранола – надзвичайно популярні сніданки, проте вони не надто корисні. Проаналізувавши склад, можна побачити, що вони містять переважно цукор у вигляді глюкозно-фруктозного сиропу, який склеює всі інгредієнти та жири. Тому набагато корисніше приготувати власну суміш для мюслів або спекти домашню гранолу з улюблених інгредієнтів.

Продуманий сніданок / Фото pexels

Приготовані бутерброди та тістечка – найшвидший та найбільш зручний сніданок. При виборі сендвіча варто звернути увагу на тип хліба та інгредієнти – краще вибрати цілозерновий хліб та домашнє запечене куряче філе.

З думкою про фігуру / Фото pexels

Напої – соки, підсолоджений чай, розчинна кава – це зайві калорії, які найчастіше не враховують у щоденному балансі. У той час як чайна ложка цукру для чаю забезпечує лише близько 20 кКал, великий капучино або латте може мати вже 150 – 200 додаткових калорій, тобто половину калорійності сніданку.