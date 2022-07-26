Поєднання хрусткої скоринки та ніжного, злегка солодкого соусу – відмінне поєднання смаків, яке зведе з розуму ваші рецептори. Таку страву з курячих крилець можна подати до столу як закуску, або з улюбленим овочевим гарніром.

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Якщо ви фанатієте від курки в кисло-солодкому соусі, крильця по-корейськи складуть їй конкуренцію. Всього 30 хвилин і страва на вашому столі.

Рецепт курки по-корейськи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– борошно для кляру.

Для соусу:

– 100 грамів соєвого соусу:

– 50 грамів кетчупу;

– 20 грамів імбиру;

– 10 грамів часнику;

– 30 грамів рисового оцту;

– 100 грамів меду;

– кунжут;

– свіжа зелень.

Приготування:

Відділіть курячі крила по фалангах. Запаніруйте їх у борошні.

Підготуйте фритюр або розігрійте сковорідку з товстим дном та влийте туди олії. Прогрійте все до 180 градусів.

У окремій мисці змішайте борошно та воду. Ретельно вимішайте суміш до однорідної консистенції, без грудочок. По черзі занурте курятину у рідку суміш та одразу обсмажуйте у фритюрі або на сковорідці з гарячою олією. Коли крильця стали рум'яними, перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.

На окремій чистій сковорідці змішайте подрібнений часник, натертий імбир, соєвий соус, мед, оцет та кетчуп. Перемішайте все дерев'яною лопаткою та прогрійте на повільному вогні. Викладіть на сковорідку до соусу крильця та обсмажте ще 5 – 10 хвилин до готовності.

Соус повинен повністю покрити курячі крильця в клярі.

Викладіть готову страву на таріль, посипте кунжутом та дрібно нарізаною свіжою зеленню: підійде зелена цибуля.

Смачного!