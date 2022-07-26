Немножко Азии к вашему столу: готовим пикантные куриные крылышки по-корейски

Лучше всего жареный цыпленок по-корейски – это сочные крылышки с хрустящей панировкой в остром соусе гочуджан. Пикантные куриные крылышки подают с рисом, лапшой или в булочках бао.

Сочетание хрустящей корочки и нежного слегка сладкого соуса – отличное сочетание вкусов, которое сведет с ума ваши рецепторы. Такое блюдо из куриных крылышек можно подать к столу в качестве закуски или с любимым овощным гарниром.

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Если вы фанатеете от курицы в кисло-сладком соусе, крылышки по-корейски составят ей конкуренцию. Всего 30 минут и блюдо на столе.

Рецепт курицы по-корейски

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 1 килограмм куриных крылышек;– мука для кляра.– 100 граммов соевого соуса:– 50 граммов кетчупа;– 20 граммов имбиря;– 10 граммов чеснока;– 30 граммов рисового уксуса;– 100 граммов меда;– кунжут;– свежая зелень.

Приготовление:

Отделите куриные крылья по фалангам. Панируйте их в муке.

Подготовьте фритюр или разогрейте сковороду с толстым дном, и влейте масла. Прогрейте все до 180 градусов.

В отдельной миске смешайте муку и воду. Тщательно вымешайте смесь до однородной консистенции, без комочков. Поочередно погрузите курицу в жидкую смесь и сразу обжаривайте во фритюре или на сковороде с горячим маслом. Когда крылышки стали румяными, переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

На отдельной чистой сковороде смешайте измельченный чеснок, натертый имбирь, соевый соус, мед, уксус и кетчуп. Перемешайте деревянной лопаткой и прогрейте на медленном огне. Выложите на сковороду до соуса крылышки и обжарьте еще 5-10 минут до готовности.

Соус должен полностью покрыть куриные крылышки в кляре.

Выложите готовое блюдо на блюдо, посыпьте кунжутом и мелко нарезанной свежей зеленью: подойдет зеленый лук.

Приятного тебе аппетита!