Немножко Азии к вашему столу: готовим пикантные куриные крылышки по-корейски

26 июля 2022 , 12:39
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Источник:

kitchen sanctuary

Лучше всего жареный цыпленок по-корейски – это сочные крылышки с хрустящей панировкой в остром соусе гочуджан. Пикантные куриные крылышки подают с рисом, лапшой или в булочках бао.

Сочетание хрустящей корочки и нежного слегка сладкого соуса – отличное сочетание вкусов, которое сведет с ума ваши рецепторы. Такое блюдо из куриных крылышек можно подать к столу в качестве закуски или с любимым овощным гарниром.

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Если вы фанатеете от курицы в кисло-сладком соусе, крылышки по-корейски составят ей конкуренцию. Всего 30 минут и блюдо на столе.

Рецепт курицы по-корейски

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных крылышек;
– мука для кляра.
Для соуса:
– 100 граммов соевого соуса:
– 50 граммов кетчупа;
– 20 граммов имбиря;
– 10 граммов чеснока;
– 30 граммов рисового уксуса;
– 100 граммов меда;
– кунжут;
– свежая зелень.

Приготовление:

  1. Отделите куриные крылья по фалангам. Панируйте их в муке.
  1. Подготовьте фритюр или разогрейте сковороду с толстым дном, и влейте масла. Прогрейте все до 180 градусов.
  1. В отдельной миске смешайте муку и воду. Тщательно вымешайте смесь до однородной консистенции, без комочков. Поочередно погрузите курицу в жидкую смесь и сразу обжаривайте во фритюре или на сковороде с горячим маслом. Когда крылышки стали румяными, переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  1. На отдельной чистой сковороде смешайте измельченный чеснок, натертый имбирь, соевый соус, мед, уксус и кетчуп. Перемешайте деревянной лопаткой и прогрейте на медленном огне. Выложите на сковороду до соуса крылышки и обжарьте еще 5-10 минут до готовности.
  1. Соус должен полностью покрыть куриные крылышки в кляре.
  1. Выложите готовое блюдо на блюдо, посыпьте кунжутом и мелко нарезанной свежей зеленью: подойдет зеленый лук.

Приятного тебе аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак