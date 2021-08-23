Кукурудза – універсальний овоч, існує безліч способів її приготування: запечена у фользі, зварена зі спеціями, додаток до супу та хрусткого салату.
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Особливим та новим способом приготування кукурудзи буде запекти її у власному листі зі слайсами салямі.
Рецепт кукурудзи із салямі та пармезаном
Час: 1 година
Порцій: 2
Смачний рецепт / Фото Євген Клопотенко
Інгредієнти:
- 2 кукурудзи;
- 50 грам вершкового масла;
- 16 слайсів салямі;
- 2 столові ложки тертого пармезану.
Приготування:
- Для початку потрібно очистити качан від рилець, але при цьому не зачіпати листя та залишити їх цілими.
- Для того, щоб кукурудза отримала ніжний смак, натріть її вершковим маслом.
- Кукурудзу необхідно обкласти салямі. Завдяки салямі страва отримає приємний аромат.
- Акуратно загорніть качани листям кукурудзи та поставте страву у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
- Готову кукурудзу посипте пармезаном.
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