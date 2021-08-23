Кукурудза – універсальний овоч, існує безліч способів її приготування: запечена у фользі, зварена зі спеціями, додаток до супу та хрусткого салату.

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Особливим та новим способом приготування кукурудзи буде запекти її у власному листі зі слайсами салямі.

Рецепт кукурудзи із салямі та пармезаном

Час: 1 година
Порцій: 2


Смачний рецепт / Фото Євген Клопотенко

Інгредієнти:

  • 2 кукурудзи;
  • 50 грам вершкового масла;
  • 16 слайсів салямі;
  • 2 столові ложки тертого пармезану.

Приготування:

  1. Для початку потрібно очистити качан від рилець, але при цьому не зачіпати листя та залишити їх цілими.
  2. Для того, щоб кукурудза отримала ніжний смак, натріть її вершковим маслом.
  3. Кукурудзу необхідно обкласти салямі. Завдяки салямі страва отримає приємний аромат.
  4. Акуратно загорніть качани листям кукурудзи та поставте страву у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
  5. Готову кукурудзу посипте пармезаном.