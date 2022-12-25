Приготовление Веллингтона требует не только терпения и внимательности, но и определенного уровня кулинарного мастерства. Впрочем, еще не было хозяйки, которая не справилась бы с этим блюдом и не заставила гостей восхвалять ее таланты.
Читайте также Пора ароматных супов: рецепт грибной ухи
Классический рецепт Веллингтона
Время: 1,5 часа
Порций: 6
Блюдо, покоряющее всех / Фото ВВС
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- средняя луковица (мелко нарезанная);
- 150 грамм мелко нарезанных грибов;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
- соль и перец по вкусу;
- ложечка печеночного паштета;
- столовая ложка муки;
- слоеное тесто (размороженное в холодильнике);
- 1 взбитое яйцо;
- 700 грамм говяжьей вырезки.
Приготовление:
- Духовку ставим разогреваться до 200 градусов.
- Растапливаем масло на сковороде, добавляем лук и готовим 5 минут.
- Добавляем грибы и готовим, пока они не станут мягкими. Продолжаем готовку, из сковороды должна испариться вся жидкость.
- Добавляем чеснок и петрушку, солим, перчим, хорошо перемешиваем и отставляем остывать до комнатной температуры. Добавляем в смесь паштет.
- Присыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто, измеряем, сколько нужно для заделки говядины. Края обрезаем и оставляем для украшения блюда.
- Смесь распределяем по тесту, оставляем 2 сантиметра по краям свободными. Говядину кладем на смесь посредине теста.
- Открытые края смазываем взбитым яйцом, аккуратно заворачиваем мясо и скрепляем края.
- Выкладываем Веллингтон на противень швом вниз. Украшаем обрезками, смазываем яйцом и ставим выпекаться на 40 – 45 минут.