Приготовление Веллингтона требует не только терпения и внимательности, но и определенного уровня кулинарного мастерства. Впрочем, еще не было хозяйки, которая не справилась бы с этим блюдом и не заставила гостей восхвалять ее таланты.

Читайте также Пора ароматных супов: рецепт грибной ухи

Классический рецепт Веллингтона

Время: 1,5 часа

Порций: 6

Блюдо, покоряющее всех / Фото ВВС

Ингредиенты:

2 столовые ложки сливочного масла;

средняя луковица (мелко нарезанная);

150 грамм мелко нарезанных грибов;

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;

соль и перец по вкусу;

ложечка печеночного паштета;

столовая ложка муки;

слоеное тесто (размороженное в холодильнике);

1 взбитое яйцо;

7 00 грамм говяжьей вырезки.

Приготовление: