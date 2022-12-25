Приготовление Веллингтона требует не только терпения и внимательности, но и определенного уровня кулинарного мастерства. Впрочем, еще не было хозяйки, которая не справилась бы с этим блюдом и не заставила гостей восхвалять ее таланты.

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Классический рецепт Веллингтона

Время: 1,5 часа

Порций: 6

Блюдо, покоряющее всех / Фото ВВС

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • средняя луковица (мелко нарезанная);
  • 150 грамм мелко нарезанных грибов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
  • соль и перец по вкусу;
  • ложечка печеночного паштета;
  • столовая ложка муки;
  • слоеное тесто (размороженное в холодильнике);
  • 1 взбитое яйцо;
  • 700 грамм говяжьей вырезки.

Приготовление:

  1. Духовку ставим разогреваться до 200 градусов.
  2. Растапливаем масло на сковороде, добавляем лук и готовим 5 минут.
  3. Добавляем грибы и готовим, пока они не станут мягкими. Продолжаем готовку, из сковороды должна испариться вся жидкость.
  4. Добавляем чеснок и петрушку, солим, перчим, хорошо перемешиваем и отставляем остывать до комнатной температуры. Добавляем в смесь паштет.
  5. Присыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто, измеряем, сколько нужно для заделки говядины. Края обрезаем и оставляем для украшения блюда.
  6. Смесь распределяем по тесту, оставляем 2 сантиметра по краям свободными. Говядину кладем на смесь посредине теста.
  7. Открытые края смазываем взбитым яйцом, аккуратно заворачиваем мясо и скрепляем края.
  8. Выкладываем Веллингтон на противень швом вниз. Украшаем обрезками, смазываем яйцом и ставим выпекаться на 40 – 45 минут.