Приготування Веллінгтона потребує не лише терпіння та уважності, а й певного рівня кулінарної майстерності. Втім, ще не було господині, яка б не впоралася з цією стравою та не змусила гостей вихваляти її таланти.
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Класичний рецепт Веллінгтона
Час: 1,5 години
Порцій: 6
Страва, що підкорює усіх / Фото ВВС
Інгредієнти:
- 2 столові ложки вершкового масла;
- середня цибулина (дрібно нарізана);
- 150 грамів дрібно нарізаних грибів;
- 2 зубчики часнику;
- 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
- сіль та перець до смаку;
- ложечка печінкового паштету;
- столова ложка борошна;
- листкове тісто (розмороженого у холодильнику);
- 1 збите яйце;
- 700 грамів яловичої вирізки.
Приготування:
- Духовку ставимо розігріватися до 200 градусів.
- Розтоплюємо масло на сковорідці, додаємо цибулю та готуємо 5 хвилин.
- Додаємо гриби та готуємо, поки вони не стануть м'якими. Продовжуємо готування, зі сковорідки має випаруватися уся рідина.
- Додаємо часник та петрушку, солимо, перчимо, гарно перемішуємо та відставляємо вистигати до кімнатної температури. Додаємо до суміші паштет.
- Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто, вимірюємо, скільки потрібно для загортання яловичини. Краї обрізаємо та залишаємо для прикрашання страви.
- Суміш розподіляємо по тісту, залишаємо 2 сантиметри по краях вільними. Яловичину кладемо на суміш посередині тіста.
- Відкриті краї змащуємо збитим яйцем, акуратно загортаємо м'ясо та скріплюємо краї.
- Викладаємо Веллінгтон на деко швом донизу. Прикрашаємо обрізками, змащуємо яйцем та ставимо випікатися на 40 – 45 хвилин.