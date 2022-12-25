Приготування Веллінгтона потребує не лише терпіння та уважності, а й певного рівня кулінарної майстерності. Втім, ще не було господині, яка б не впоралася з цією стравою та не змусила гостей вихваляти її таланти.

Читайте також Пора ароматних супів: рецепт грибної юшки

Класичний рецепт Веллінгтона

Час: 1,5 години

Порцій: 6

Страва, що підкорює усіх / Фото ВВС

Інгредієнти:

2 столові ложки вершкового масла;

середня цибулина (дрібно нарізана);

150 грамів дрібно нарізаних грибів;

2 зубчики часнику;

3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

сіль та перець до смаку ;

; ложечка печінкового паштету;

столова ложка борошна;

листкове тісто (розмороженого у холодильнику);

1 збите яйце;

700 грамів яловичої вирізки.

Приготування: