Пошаговое приготовление не сладкого кулича: Пасхальные рецепты
Не все любят сладкий кулич на Пасху, поэтому мы подготовили для вас рецепт праздничной выпечки, который подойдет к мясу, сыру и острой свекле.
Источник:24 канал
По этому рецепту у вас получится рыхлый и в меру сладкий кулич, который будет вкусен не только сам, но и со свеклой с хреном, домашним сыром и колбасой.
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В этот кулич можно не добавлять изюм или сухофрукты. При желании, смажьте верх кулича глазурью или помадкой, чтобы подсластить выпечку и украсить ее.
Рецепт не сладкого кулича
- Подогрейте молоко до комнатной температуры. В большой миске растворите дрожжи в молоке. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте к смеси из молока и дрожжей несколько столовых ложек муки, перемешайте и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте опару в теплом месте без сквозняков на 30 – 40 минут.
- Когда тесто подрастет, добавьте к нему остальную муку, сахар, яйца, соль и растопленное сливочное масло. Тщательно замесите тесто на кулич, оно не должно липнуть к рукам.
- Снова накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков на несколько часов.
- Отсадите тесто, разделите его на части и заполните им формы для выпекания на половину.
- Смажьте верх кулича желтком. Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Выпекайте куличи около 25 – 30 минут. Готовый кулич охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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