Не все любят сладкий кулич на Пасху, поэтому мы подготовили для вас рецепт праздничной выпечки, который подойдет к мясу, сыру и острой свекле.

По этому рецепту у вас получится рыхлый и в меру сладкий кулич, который будет вкусен не только сам, но и со свеклой с хреном, домашним сыром и колбасой.

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В этот кулич можно не добавлять изюм или сухофрукты. При желании, смажьте верх кулича глазурью или помадкой, чтобы подсластить выпечку и украсить ее.

Рецепт не сладкого кулича

Ингредиенты:

– 700 г муки;

– 30 г дрожжей;

– 250 мл молока;

– 100 г сахара;

– 3 – 4 яйца;

– 100 г сливочного масла;

– соль на ваш вкус.