Не всі люблять солодку пасочку на Великдень, тому ми підготували для вас рецепт святкової випічки котрий підійде до м'яса, сиру та гострих бурячків.

За цим рецептом у вас вийде пухка та в міру солодка паска, котра смакуватиме не тільки сама, а й з бурячками з хроном, домашнім сиром та ковбаскою.

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У цю паску ми не додавали родзинок чи сухофруктів. За бажанням, змажте верх паски глазур'ю чи помадкою, щоб підсолодити випічку та прикрасити її.

Рецепт не солодкої паски

Інгредієнти:

– 700 г борошна;

– 30 г дріжджів;

– 250 мл молока;

– 100 г цукру;

– 3 – 4 яйця;

– 100 г вершкового масла;

– сіль на ваш смак.