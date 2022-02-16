Мы расскажем и покажем, как правильно запечь свиное мясо и разобрать на волокна. Ну и, разумеется, как его красиво подать в булочке.
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Рецепт бургеров с рваной свининой
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 4 – 8
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Включите духовку разогреться до 200 градусов.
- Нарежьте мясо крупными кусками.
- В небольшой миске смешайте коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, кайенский перец, тмин и черный перец.
- Обсыпьте нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте на нем свинину (3 – 4 минуты).
Фото Damn delicious
- Переложите ее на противень, добавьте бульон и 4 столовые ложки уксуса и
отправьте в духовку на 40 минут.
- Выньте противень из духовки. Разберите мясо на волокна двумя вилками.
- Добавьте 2 столовые ложки уксуса и, если нужно, посолите и поперчите.
- Готовую рваную свинину подавайте горячей со своим любимым соусом барбекю или в домашних бургерах.
Приятного аппетита!
Как приготовить бургер с рваной свининой
Приготовление:
- Разрежьте булочки пополам и обжарьте их (срезом вниз) на сливочном масле до золотистого цвета.
- По желанию смажьте срезы половинок булочек горчицей.
Фото Damn delicious
- Выложите на одну половинку булочки рваную свинину, кружочки огурца, кольца лука и коул-соул.
- Полите все соусом барбекю и накройте второй половиной булочки.
Приятного аппетита!