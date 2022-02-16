Мы расскажем и покажем, как правильно запечь свиное мясо и разобрать на волокна. Ну и, разумеется, как его красиво подать в булочке.

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Рецепт бургеров с рваной свининой

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 4 – 8



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 свиная лопатка без кости;

– 3 столовые ложки коричневого сахара;

– 4 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка паприки;

– 2 чайные ложки порошка чили;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка чесночного порошка;

– 1 чайная ложка горчицы;

– ½ чайной ложки кайенского перца;

– ½ чайной ложки молотого тмина;

– ½ чайной ложки черного перца;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 стакан куриного бульона;

– 6 столовых ложек яблочного уксуса;

– 1 бутылка соуса барбекю.

Приготовление:

Включите духовку разогреться до 200 градусов. Нарежьте мясо крупными кусками. В небольшой миске смешайте коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, кайенский перец, тмин и черный перец. Обсыпьте нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте на нем свинину (3 – 4 минуты).



Фото Damn delicious

Переложите ее на противень, добавьте бульон и 4 столовые ложки уксуса и

отправьте в духовку на 40 минут. Выньте противень из духовки. Разберите мясо на волокна двумя вилками. Добавьте 2 столовые ложки уксуса и, если нужно, посолите и поперчите. Готовую рваную свинину подавайте горячей со своим любимым соусом барбекю или в домашних бургерах.

Приятного аппетита!

Как приготовить бургер с рваной свининой

Ингредиенты:

– булочки для бургеров;

– соленый огурец;

– репчатый лук;

– соус барбекю;

– коул-соул (салат из капусты и моркови);

– дижонская горчица.

Приготовление:

Разрежьте булочки пополам и обжарьте их (срезом вниз) на сливочном масле до золотистого цвета. По желанию смажьте срезы половинок булочек горчицей.



Фото Damn delicious

Выложите на одну половинку булочки рваную свинину, кружочки огурца, кольца лука и коул-соул. Полите все соусом барбекю и накройте второй половиной булочки.

Приятного аппетита!