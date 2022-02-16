Ми розкажемо й покажемо, як правильно запекти свиняче м'ясо й розібрати на волокна. Ну, і, звісно, як його гарно подати в булочці.
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Рецепт бургерів із рваною свининою
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 4 – 8
Фото Damn delicious
Приготування:
- Увімкніть духовку розігрітися до 200 градусів.
- Наріжте свинячу лопатку грубими шматками.
- У невеликій мисці змішайте коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець.
- Обсипте нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса.
- Розігрійте на сковорідці олію й обсмажте на ній свинину (3 – 4 хвилини).
Фото Damn delicious
- Перекладіть її на деко, додайте бульйон та 4 столові ложки оцту й відправте до духовки на 40 хвилин.
- Вийміть деко з духовки. Розберіть м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, посоліть і поперчіть.
- Готову рвану свинину подавайте гарячою зі своїм улюбленим соусом барбекю або в домашніх бургерах.
Смачного!
Як приготувати бургер із рваною свининою
Приготування:
- Розріжте булочки навпіл та обсмажте їх (зрізом донизу) на вершковому маслі до золотавого кольору.
- За бажанням змастіть зрізи половинок булочок гірчицею.
Фото Damn delicious
- Викладіть на одну половинку булочки рвану свинину, кружальця огірка, кільця цибулі та коул-соул.
- Полийте все соусом барбекю й накрийте другою половиною булочки.
Смачного!