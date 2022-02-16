Ми розкажемо й покажемо, як правильно запекти свиняче м'ясо й розібрати на волокна. Ну, і, звісно, як його гарно подати в булочці.

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Рецепт бургерів із рваною свининою

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порції: 4 – 8


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Увімкніть духовку розігрітися до 200 градусів.
  2. Наріжте свинячу лопатку грубими шматками.
  3. У невеликій мисці змішайте коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець.
  4. Обсипте нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса.
  5. Розігрійте на сковорідці олію й обсмажте на ній свинину (3 – 4 хвилини).


Фото Damn delicious

  1. Перекладіть її на деко, додайте бульйон та 4 столові ложки оцту й відправте до духовки на 40 хвилин.
  2. Вийміть деко з духовки. Розберіть м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, посоліть і поперчіть.
  3. Готову рвану свинину подавайте гарячою зі своїм улюбленим соусом барбекю або в домашніх бургерах.

Смачного!

Як приготувати бургер із рваною свининою

Приготування:

  1. Розріжте булочки навпіл та обсмажте їх (зрізом донизу) на вершковому маслі до золотавого кольору.
  1. За бажанням змастіть зрізи половинок булочок гірчицею.


Фото Damn delicious

  1. Викладіть на одну половинку булочки рвану свинину, кружальця огірка, кільця цибулі та коул-соул.
  1. Полийте все соусом барбекю й накрийте другою половиною булочки.

Смачного!