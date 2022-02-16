Ми розкажемо й покажемо, як правильно запекти свиняче м'ясо й розібрати на волокна. Ну, і, звісно, як його гарно подати в булочці.

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Рецепт бургерів із рваною свининою

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 4 – 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 свиняча лопатка без кістки;

– 3 столові ложки коричневого цукру;

– 4 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка паприки;

– 2 чайні ложки порошку чилі;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка часникового порошку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– ½ чайної ложки каєнського перцю;

– ½ чайної ложки меленого кмину;

– ½ чайної ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка олії;

– 1 склянка курячого бульйону;

– 6 столових ложок яблучного оцту;

– 1 пляшка соусу барбекю.

Приготування:

Увімкніть духовку розігрітися до 200 градусів. Наріжте свинячу лопатку грубими шматками. У невеликій мисці змішайте коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець. Обсипте нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса. Розігрійте на сковорідці олію й обсмажте на ній свинину (3 – 4 хвилини).



Фото Damn delicious

Перекладіть її на деко, додайте бульйон та 4 столові ложки оцту й відправте до духовки на 40 хвилин. Вийміть деко з духовки. Розберіть м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, посоліть і поперчіть. Готову рвану свинину подавайте гарячою зі своїм улюбленим соусом барбекю або в домашніх бургерах.

Смачного!

Як приготувати бургер із рваною свининою

Інгредієнти:

– булочки для бургерів;

– квашений огірок;

– ріпчаста цибуля;

– соус барбекю;

– коул-соул (салат з капусти та моркви);

– діжонська гірчиця.

Приготування:

Розріжте булочки навпіл та обсмажте їх (зрізом донизу) на вершковому маслі до золотавого кольору.

За бажанням змастіть зрізи половинок булочок гірчицею.



Фото Damn delicious

Викладіть на одну половинку булочки рвану свинину, кружальця огірка, кільця цибулі та коул-соул.

Полийте все соусом барбекю й накрийте другою половиною булочки.

Смачного!