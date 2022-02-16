Невероятная вкуснятина: раскрываем секреты рваной свинины для бургеров
16 февраля 2022 , 20:18Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Простой бургер приготовит каждый, а вот чтобы с рваной свининой – этому придется подучиться. Откладывать не будем – начнем мастер-класс прямо сейчас!
Мы расскажем и покажем, как правильно запечь свиное мясо и разобрать на волокна. Ну и, разумеется, как его красиво подать в булочке.
Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей
Рецепт бургеров с рваной свининой
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 4 – 8
Фото Damn delicious
– 1 свиная лопатка без кости;
– 3 столовые ложки коричневого сахара;
– 4 чайные ложки соли;
– 1 столовая ложка паприки;
– 2 чайные ложки порошка чили;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка чесночного порошка;
– 1 чайная ложка горчицы;
– ½ чайной ложки кайенского перца;
– ½ чайной ложки молотого тмина;
– ½ чайной ложки черного перца;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 стакан куриного бульона;
– 6 столовых ложек яблочного уксуса;
– 1 бутылка соуса барбекю.
Приготовление:
- Включите духовку разогреться до 200 градусов.
- Нарежьте мясо крупными кусками.
- В небольшой миске смешайте коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, кайенский перец, тмин и черный перец.
- Обсыпьте нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте на нем свинину (3 – 4 минуты).
Фото Damn delicious
- Переложите ее на противень, добавьте бульон и 4 столовые ложки уксуса и
отправьте в духовку на 40 минут.
- Выньте противень из духовки. Разберите мясо на волокна двумя вилками.
- Добавьте 2 столовые ложки уксуса и, если нужно, посолите и поперчите.
- Готовую рваную свинину подавайте горячей со своим любимым соусом барбекю или в домашних бургерах.
Приятного аппетита!
Как приготовить бургер с рваной свининойИнгредиенты:
– булочки для бургеров;
– соленый огурец;
– репчатый лук;
– соус барбекю;
– коул-соул (салат из капусты и моркови);
– дижонская горчица.
Приготовление:
- Разрежьте булочки пополам и обжарьте их (срезом вниз) на сливочном масле до золотистого цвета.
- По желанию смажьте срезы половинок булочек горчицей.
Фото Damn delicious
- Выложите на одну половинку булочки рваную свинину, кружочки огурца, кольца лука и коул-соул.
- Полите все соусом барбекю и накройте второй половиной булочки.
Приятного аппетита!