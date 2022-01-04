Незаменимый атрибут праздника: готовим традиционные пампухи по всем правилам
Источник:ВВС
Пампухи – незаменимый атрибут Рождества. Он является традиционным компонентом Сочельника, им угощают гостей и дают колядникам. Об особой символике этого сладкого десерта и секретах приготовления – в нашем материале.
Сейчас пампух уже привычный атрибут Святого ужина, однако так было не всегда. Еще совсем недавно наши предки строго соблюдали все христианские каноны и готовили только постные блюда, а пампухами лакомились только на Рождество. Лишь впоследствии традиции немного изменились и теперь невозможно себе представить Сочельник без сладкого пампуха.
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Пампухи – это особый символ праздника и радости. О них существует и свой своеобразный фольклор: "Жарьте пампухи пушистые, чтобы жить в счастье". А о богатом хозяине, у которого всего в достатке, молвили: "Плавает, как пампух в масле".
Рецепт традиционных украинских пампухов
Для того, чтобы получить рыхлое, эластичное тесто, следует добавить масло, яичные желтки, цедру лимона и апельсина, ваниль и коньяк. Начинка – это полет фантазии каждой хозяйки: запаренные в сливках орехи, сливы, шоколад или традиционные мак и вишни.
Время: 3 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 0,5 литра молока;
- 120 грамм сахара;
- 20 грамм ванильного сахара;
- 40 грамм свежих дрожжей;
- 850 грамм муки;
- 2 яйца;
- 4 столовых ложки масла;
- 1 литр масла для жарки.
Начинка:
- 100 грамм мака;
- 1 столовая ложка сахара;
- 100 грамм варенья;
- 100 грамм шоколада;
- 100 грамм вишни.
Приготовление:
- Для начала подготовьте опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке и добавить в него 8 столовых ложек муки от общего количества и 2 столовых ложки сахара. Поставьте смесь на полчаса в теплое место.
- После того как пройдет 30 минут, и на опаре появятся крохотные пузыри, замесите тесто. Для этого необходимо просеять муку в глубокую миску и влить в нее опару, растительное масло и взбитые с сахаром яйца. Замесите тесто и оставьте на час в теплом месте.
- За время, пока тесто приподнимается, приготовьте начинку. Здесь есть несколько вариантов.
- Вы можете запарить и перетереть мак. Если выберете замороженные вишни, следует не забыть сцедить лишнюю жидкость.
- Шоколад измельчите на несколько кусков.
- Когда тесто поднимется, раскатайте пласт и вырежьте стаканом одинаковые кружочки.
- Внутрь каждого выложите выбранную начинку и накройте другой частью теста, плотно защелкните края.
- Залепленным краем положите пампухи на усыпанную мукой поверхность и оставьте на несколько минут.
- Для жарки пампухов выберите правильную посуду. Это может быть кастрюля с толстым дном или глубокая сковорода.
- Разогрейте 1 литр растительного масла. Когда на дне появляются небольшие пузырьки, пампухи можно жарить.
- Опускайте в масло пампухи и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. По желанию румяные горячие пампухи можно посыпать пудрой.