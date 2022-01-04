Сейчас пампух уже привычный атрибут Святого ужина, однако так было не всегда. Еще совсем недавно наши предки строго соблюдали все христианские каноны и готовили только постные блюда, а пампухами лакомились только на Рождество. Лишь впоследствии традиции немного изменились и теперь невозможно себе представить Сочельник без сладкого пампуха.

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Пампухи – это особый символ праздника и радости. О них существует и свой своеобразный фольклор: "Жарьте пампухи пушистые, чтобы жить в счастье". А о богатом хозяине, у которого всего в достатке, молвили: "Плавает, как пампух в масле".

Рецепт традиционных украинских пампухов

Для того, чтобы получить рыхлое, эластичное тесто, следует добавить масло, яичные желтки, цедру лимона и апельсина, ваниль и коньяк. Начинка – это полет фантазии каждой хозяйки: запаренные в сливках орехи, сливы, шоколад или традиционные мак и вишни.

Время: 3 часа

Порций: 4

Традиционные сладости / Фото unsplash

Ингредиенты:

0,5 литра молока;

120 грамм сахара;

20 грамм ванильного сахара;

40 грамм свежих дрожжей;

850 грамм муки;

2 яйца;

4 столовых ложки масла;

1 литр масла для жарки.

Начинка:

100 грамм мака;

1 столовая ложка сахара;

100 грамм варенья;

100 грамм шоколада;

100 грамм вишни.

Приготовление:

Для начала подготовьте опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке и добавить в него 8 столовых ложек муки от общего количества и 2 столовых ложки сахара. Поставьте смесь на полчаса в теплое место. После того как пройдет 30 минут, и на опаре появятся крохотные пузыри, замесите тесто. Для этого необходимо просеять муку в глубокую миску и влить в нее опару, растительное масло и взбитые с сахаром яйца. Замесите тесто и оставьте на час в теплом месте. За время, пока тесто приподнимается, приготовьте начинку. Здесь есть несколько вариантов. Вы можете запарить и перетереть мак. Если выберете замороженные вишни, следует не забыть сцедить лишнюю жидкость. Шоколад измельчите на несколько кусков. Когда тесто поднимется, раскатайте пласт и вырежьте стаканом одинаковые кружочки. Внутрь каждого выложите выбранную начинку и накройте другой частью теста, плотно защелкните края. Залепленным краем положите пампухи на усыпанную мукой поверхность и оставьте на несколько минут. Для жарки пампухов выберите правильную посуду. Это может быть кастрюля с толстым дном или глубокая сковорода. Разогрейте 1 литр растительного масла. Когда на дне появляются небольшие пузырьки, пампухи можно жарить. Опускайте в масло пампухи и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. По желанию румяные горячие пампухи можно посыпать пудрой.