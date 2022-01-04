Зараз пампух є вже звичним атрибутом Святої вечері, проте так було не завжди. Ще зовсім нещодавно наші предки строго дотримувалися всіх християнських канонів і готували лише пісні страви, а пампухами ласували лише на Різдво. Лише згодом традиції трішки змінилися і тепер неможливо собі уявити Святвечір без солодкого пампуха.

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Пампухи – це особливий символ свята та радості. Про них існує і свій своєрідний фольклор: "Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті". А про багатого господаря, у якого всього в достатку, мовили: "Плаває, як пампух в олії".

Рецепт традиційних українських пампухів

Для того, щоб отримати пухке, еластичне тісто слід додати масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка – це політ фантазії кожної господині: запарені у вершках горіхи, сливи, шоколад або традиційні мак та вишні.

Час: 3 години

Порцій: 4

Традиційні солодощі / Фото unsplash

Інгредієнти:

0,5 літра молока;

120 грам цукру;

20 грам ванільного цукру;

40 грам свіжих дріжджів;

850 грам борошна;

2 яйця;

4 столові ложки олії;

1 літр олії для смаження.

Начинка:

100 грам маку;

1 столова ложка цукру;

100 грам варення;

100 грам шоколаду;

100 грам вишні.

Приготування:

Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на півгодини в тепле місце. Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто. Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця. Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину. За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів. Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину. Шоколад подрібніть на кілька шматків. Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця. В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї. Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин. Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка. Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити. Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору. За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.

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