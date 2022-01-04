Зараз пампух є вже звичним атрибутом Святої вечері, проте так було не завжди. Ще зовсім нещодавно наші предки строго дотримувалися всіх християнських канонів і готували лише пісні страви, а пампухами ласували лише на Різдво. Лише згодом традиції трішки змінилися і тепер неможливо собі уявити Святвечір без солодкого пампуха.

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Пампухи – це особливий символ свята та радості. Про них існує і свій своєрідний фольклор: "Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті". А про багатого господаря, у якого всього в достатку, мовили: "Плаває, як пампух в олії".

Рецепт традиційних українських пампухів

Для того, щоб отримати пухке, еластичне тісто слід додати масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка – це політ фантазії кожної господині: запарені у вершках горіхи, сливи, шоколад або традиційні мак та вишні.

Час: 3 години
Порцій: 4

Традиційні солодощі / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 0,5 літра молока;
  • 120 грам цукру;
  • 20 грам ванільного цукру;
  • 40 грам свіжих дріжджів;
  • 850 грам борошна;
  • 2 яйця;
  • 4 столові ложки олії;
  • 1 літр олії для смаження.

Начинка:

  • 100 грам маку;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 100 грам варення;
  • 100 грам шоколаду;
  • 100 грам вишні.

Приготування:

  1. Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на півгодини в тепле місце.
  2. Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто.
  3. Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця.
  4. Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину.
  5. За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів.
  6. Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину.
  7. Шоколад подрібніть на кілька шматків.
  8. Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця.
  9. В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї.
  10. Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин.
  11. Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка.
  12. Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
  13. Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
  14. За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.