Кутья готовится из пшеницы, молотого мака, меда и сухофруктов и орехов. На самом деле ингредиенты могут отличаться в зависимости от региона, в котором оно готовится. Это блюдо известно не только в Украине, но и в других европейских странах, таких как Беларусь, Польша, Россия, Литва.
Актуально Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками
Основной ингредиент кутьи – пшеница. Для приготовления лучше выбрать шлифованное и обработанное зерно. Его проще и скорей варить, и оно лучше запаривается.
Рецепт кутьи
Время: 2-3 часа
Порций: 2
Рецепт кутьи на Сочельник не всегда одинаков, ведь у каждой готовящей хозяйки есть свои проверенные ингредиенты.
Праздничное блюдо / Фото Медиатор
Ингредиенты:
- 1 стакан кутьи;
- 1 стакан мака;
- 4 столовых ложки меда;
- 1 стакан сухофруктов.
Приготовление:
- Всё зависит от того, какой мак мы будем использовать. Если кутья готовится из сырого мака, семена необходимо накануне замочить в кипятке на ночь. Только на второй день его нужно процедить и перемолоть на мясорубке (не менее двух раз). Если у нас не так уж много времени, можно купить готовую маковую смесь.
- В преддверии зерна пшеницы необходимо замочить в воде, а на следующий день промыть и варить не менее двух часов. После этого кутью необходимо остудить.
- Нужные для угла сухофрукты нужно тщательно перемешивать. Можно использовать изюм, апельсиновые корки, а также грецкие орехи, фундук или миндаль. Орехи нужно измельчить на мелкие кусочки.
- Подготовленные ингредиенты следует соединить между собой.
- Всё нужно смешать с медом. Последний ингредиент должен быть жидким. Если он имеет жесткую консистенцию, его нужно немного подогреть.