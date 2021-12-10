Кутья готовится из пшеницы, молотого мака, меда и сухофруктов и орехов. На самом деле ингредиенты могут отличаться в зависимости от региона, в котором оно готовится. Это блюдо известно не только в Украине, но и в других европейских странах, таких как Беларусь, Польша, Россия, Литва.

Актуально Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками

Основной ингредиент кутьи – пшеница. Для приготовления лучше выбрать шлифованное и обработанное зерно. Его проще и скорей варить, и оно лучше запаривается.

Рецепт кутьи

Время: 2-3 часа

Порций: 2

Рецепт кутьи на Сочельник не всегда одинаков, ведь у каждой готовящей хозяйки есть свои проверенные ингредиенты.

Праздничное блюдо / Фото Медиатор

Ингредиенты:

1 стакан кутьи;

1 стакан мака;

4 столовых ложки меда;

1 стакан сухофруктов.

Приготовление:

Всё зависит от того, какой мак мы будем использовать. Если кутья готовится из сырого мака, семена необходимо накануне замочить в кипятке на ночь. Только на второй день его нужно процедить и перемолоть на мясорубке (не менее двух раз). Если у нас не так уж много времени, можно купить готовую маковую смесь. В преддверии зерна пшеницы необходимо замочить в воде, а на следующий день промыть и варить не менее двух часов. После этого кутью необходимо остудить. Нужные для угла сухофрукты нужно тщательно перемешивать. Можно использовать изюм, апельсиновые корки, а также грецкие орехи, фундук или миндаль. Орехи нужно измельчить на мелкие кусочки. Подготовленные ингредиенты следует соединить между собой. Всё нужно смешать с медом. Последний ингредиент должен быть жидким. Если он имеет жесткую консистенцию, его нужно немного подогреть.

Интересный лайфхак – кутья на Сочельник лучше всего подходит на следующий день.