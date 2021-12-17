Маринованный чеснок имеет более нежный вкус, чем сырой. Съев его, не придется беспокоиться о длительном неприятном запахе изо рта. В этом варианте это замечательное дополнение к салатам, соусам и бутербродам. Его можно подавать как ингредиент заправок и маринадов к мясу.
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Также следует помнить, что полезные для здоровья вещества чеснока проникают и в воду, в которой он маринованный. Поэтому ни в коем случае нельзя ее выливать. Маринад имеет нежный чесночный аромат, его можно добавлять в небольших количествах, например в супы или соусы. Таким образом можно получить интересный, слегка кисловатый привкус. Однако не забывайте снизить количество соли, поскольку маринад уже содержит этот ингредиент.
Прекрасный ингредиент / Фото unsplash
Приготовление маринованного чеснока мало чем отличается от приготовления огурцов. В этом случае самое главное – это правильно приготовленный рассол. Также следует добавить в банку укроп и небольшой кусочек хрена. Такой чеснок всегда следует иметь в амбаре, чтобы укрепить организм и разнообразить вкус известных блюд.
Рецепт маринованного чеснока
Время: 30 минут
Порций: 4
Невероятная добавка / Фото unsplash
Ингредиенты:
- чеснок;
- 4 стакана воды;
- 1 стакан уксуса 10%;
- 3 столовых ложки жидкого меда;
- 2 столовые ложки соли;
- 3 столовых ложки сахара.
Приготовление:
- Чеснок очистить и тщательно промыть под проточной водой.
- Разложить в банки
- Соедините все необходимые ингредиенты для маринада ингредиенты и вскипятите. Вскипятите маринад и залейте чеснок.
- Оставьте чеснок мариноваться минимум на 1 день.
- Маринованный чеснок может храниться в холодильнике несколько недель.