Маринований часник має ніжніший смак, ніж сирий. З’ївши його, не доведеться турбуватися про тривалий неприємний запах з рота. У цьому варіанті це чудове доповнення до салатів, соусів і бутербродів. Його також можна подавати як інгредієнт заправок і маринадів до м’яса.
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Також варто пам’ятати, що корисні для здоров’я речовини часнику проникають і в воду, в якій він маринований. Тому ні в якому разі не можна її виливати. Маринад має ніжний часниковий аромат, її можна додавати в невеликих кількостях, наприклад, в супи або соуси. Таким чином можна отримати цікавий, злегка кислуватий присмак. Однак не забувайте зменшити кількість солі, оскільки маринад вже містить цей інгредієнт.
Чудовий інгредієнт / Фото unsplash
Приготування маринованого часнику мало чим відрізняється від приготування огірків. У цьому випадку найголовніше – це правильно приготований розсіл. Також варто додати в банку кріп і невеликий шматочок хрону. Такий часник завжди варто мати в коморі, щоб зміцнити організм і урізноманітнити смак відомих страв.
Рецепт маринованого часнику
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Неймовірна добавка / Фото unsplash
Інгредієнти:
- часник;
- 4 склянки води;
- 1 склянка оцету 10 %;
- 3 столові ложки рідкого меду;
- 2 столові ложки солі;
- 3 столові ложки цукру.
Приготування:
- Часник очистити та ретельно промити під проточною водою.
- Розкласти у банки
- З’єднати всі необхідні інгредієнти для маринаду інгредієнти та закип’ятіть. Закип’ятіть маринад і залийте часник.
- Залиште часник маринуватися мінімум на 1 добу.
- Маринований часник може зберігатися у холодильнику кілька тижнів.
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