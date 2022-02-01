Нежнее чизкейка: домашняя творожная запеканка с изюмом

Обожаете творожные десерты и хотите готовить их так, чтобы они не трескались и оставались нежными внутри? Вот рецепт запеканки, которая по вкусу и текстуре превосходит чизкейк.

Известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился секретами приготовления нежной творожной запеканки, которая по текстуре – точь-в-точь как чизкейк. В ее составе – самые доступные ингредиенты, а с рецептом справится даже ребенок.

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Рецепт творожной запеканки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Фото Владимира Ярославского

– 500 грамм творога;– 100 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 40 граммов манной крупы;– 275 граммов молока;– 150 граммов жирных сливок;– 2 курпных куриных яйца;– 125 граммов черного изюма.

Приготовление:

В глубокой емкости смешайте домашний творог, сахар (обычный и ванильный), манку, молоко, сливки и яйца.

Тщательно все перемешайте и дайте массе отдохнуть 1 час, чтобы манка набухла.

Перебейте творожную массу блендером, чтобы она стала глянцевой и однородной.

Залейте изюм кипятком и оставьте на несколько минут. Отцедите и просушите их на бумажном полотенце.

Вмешайте изюм в творожное тесто.

Застелите жаропрочную форму пергаментом для выпечки, вылейте на него тесто и на 35 – 45 минут отправьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 – 200 градусов. Готовую запеканку достаньте из духовки и оставьте в форме, чтобы полностью остыла. Осторожно выньте запеканку из формы и переложите на блюдо.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Нежнейшая Запеканка. Это один из завтраков, которые я очень люблю. Да и как десерт классно смакует!

500 г творога 9 или 15% (Творог)

100 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г манной крупы

275 г молока

150 г сливок 30%

2 больших яйца

125 г черного изюма

1. Смешиваю венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляю постоять до 1 часа. Это надо для того, чтобы манка полностью набухла.⠀

2. Тщательно взбиваю погружним блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт.

Не волнуйтесь, если масса жидковата: как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока – 25 г.

3. Изюм перебираю и отдельно бланширую кипятком – оставляю на 5 мин в горячей воде, чтобы набух.

Я люблю черные сорта – мне так вкуснее.⠀

4. В сбитую смесь всыпаю изюм и перемешиваю.

5. Обычно я использую форму для торта, застелив ее пергаментом. Пеку при температуре 180 – 200 °C примерно 35 – 45 минут, пока запеканка не поднимется.⠀

6. Аккуратно достаю запеканку из духовки, остужаю и лишь затем вынимаю из формы.

Получается сочная и однородная текстура, которая напоминает чизкейк.

Приятного аппетита!