Нежнее чизкейка: домашняя творожная запеканка с изюмом
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Обожаете творожные десерты и хотите готовить их так, чтобы они не трескались и оставались нежными внутри? Вот рецепт запеканки, которая по вкусу и текстуре превосходит чизкейк.
Известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился секретами приготовления нежной творожной запеканки, которая по текстуре – точь-в-точь как чизкейк. В ее составе – самые доступные ингредиенты, а с рецептом справится даже ребенок.
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Рецепт творожной запеканки
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Фото Владимира Ярославского
– 500 грамм творога;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов манной крупы;
– 275 граммов молока;
– 150 граммов жирных сливок;
– 2 курпных куриных яйца;
– 125 граммов черного изюма.
Приготовление:
- В глубокой емкости смешайте домашний творог, сахар (обычный и ванильный), манку, молоко, сливки и яйца.
- Тщательно все перемешайте и дайте массе отдохнуть 1 час, чтобы манка набухла.
- Перебейте творожную массу блендером, чтобы она стала глянцевой и однородной.
- Залейте изюм кипятком и оставьте на несколько минут. Отцедите и просушите их на бумажном полотенце.
- Вмешайте изюм в творожное тесто.
- Застелите жаропрочную форму пергаментом для выпечки, вылейте на него тесто и на 35 – 45 минут отправьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 – 200 градусов.
- Готовую запеканку достаньте из духовки и оставьте в форме, чтобы полностью остыла.
- Осторожно выньте запеканку из формы и переложите на блюдо.
Приятного аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Нежнейшая Запеканка. Это один из завтраков, которые я очень люблю. Да и как десерт классно смакует!
- 500 г творога 9 или 15% (Творог)
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 40 г манной крупы
- 275 г молока
- 150 г сливок 30%
- 2 больших яйца
- 125 г черного изюма
1. Смешиваю венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляю постоять до 1 часа. Это надо для того, чтобы манка полностью набухла.⠀
2. Тщательно взбиваю погружним блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт.
Не волнуйтесь, если масса жидковата: как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока – 25 г.
3. Изюм перебираю и отдельно бланширую кипятком – оставляю на 5 мин в горячей воде, чтобы набух.
Я люблю черные сорта – мне так вкуснее.⠀
4. В сбитую смесь всыпаю изюм и перемешиваю.
5. Обычно я использую форму для торта, застелив ее пергаментом. Пеку при температуре 180 – 200 °C примерно 35 – 45 минут, пока запеканка не поднимется.⠀
6. Аккуратно достаю запеканку из духовки, остужаю и лишь затем вынимаю из формы.
Получается сочная и однородная текстура, которая напоминает чизкейк.
Приятного аппетита!