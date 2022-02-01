Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом ніжною сирної запіканки, яке за консистенцією схожа на чизкейк. До складу запіканки входять прості та доступні інгредієнти, а з рецептом справиться навіть підліток.

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Рецепт сирної запіканки

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів манної крупи;

– 275 грамів молока;

– 150 грамів жирних вершків;

– 2 великих курячих яйця;

– 125 грамів чорних родзинок.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте домашній кисломолочний сир, цукор та ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця.

Ретельно перемішайте масу та дайте їй відпочити протягом 1 години, щоб манка набухла.

Перебийте сирну масу погружним блендером, щоб вона стала глянцевою та однорідною.

Родзинки залийте окропом та залишіть на кілька хвилин. Злийте воду та просушіть їх на шарі паперового рушника.

Додайте до сирного тіста родзинки та перемішайте.

Викладіть на жаротривке деко шар пергаменту для випікання, вилийте тісто та відправте його в духовку на 35 – 45 хвилин. Заздалегідь розігрійте її до 180 – 200 градусів.

Готову запіканку дістаньте з духовки та залишіть у формі доки вона повністю не охолоне.

Обережно вийміть її та перекладіть на таріль.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Найніжніша Запіканка. Це один зі сніданків, які я дуже люблю. Та й як десерт класно смакує!

500 г кисломолочного сиру 9 або 15% ( Творог)

100 г цукру

10 г ванільного цукру

40 г манної крупи

275 г молока

150 г вершків 30%

2 великих яйця

125 г чорних родзинок

1. Змішую вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаю постояти до 1 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.⠀

2. Ретельно збиваю погружним блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт.

Не хвилюйтеся, якщо маса рідкувата: як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.

3. Родзинки перебираю і окремо бланшую окропом — залишаю на 5 хв в гарячій воді, щоб набухли.

Я люблю чорні сорти — мені так смачніше.⠀

4. У збиту суміш всипаю родзинки та перемішую.

5. Зазвичай я використовую форму для торта, застеливши її пергаментом. Пеку за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.⠀

6. Акуратно дістаю запіканку з духової шафи, остуджую і лише потім виймаю з форми.

Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.

Смачного!