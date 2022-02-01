Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом ніжною сирної запіканки, яке за консистенцією схожа на чизкейк. До складу запіканки входять прості та доступні інгредієнти, а з рецептом справиться навіть підліток.
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Рецепт сирної запіканки
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте домашній кисломолочний сир, цукор та ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця.
- Ретельно перемішайте масу та дайте їй відпочити протягом 1 години, щоб манка набухла.
- Перебийте сирну масу погружним блендером, щоб вона стала глянцевою та однорідною.
- Родзинки залийте окропом та залишіть на кілька хвилин. Злийте воду та просушіть їх на шарі паперового рушника.
- Додайте до сирного тіста родзинки та перемішайте.
- Викладіть на жаротривке деко шар пергаменту для випікання, вилийте тісто та відправте його в духовку на 35 – 45 хвилин. Заздалегідь розігрійте її до 180 – 200 градусів.
- Готову запіканку дістаньте з духовки та залишіть у формі доки вона повністю не охолоне.
- Обережно вийміть її та перекладіть на таріль.
Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Найніжніша Запіканка. Це один зі сніданків, які я дуже люблю. Та й як десерт класно смакує!
- 500 г кисломолочного сиру 9 або 15% ( Творог)
- 100 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 40 г манної крупи
- 275 г молока
- 150 г вершків 30%
- 2 великих яйця
- 125 г чорних родзинок
1. Змішую вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаю постояти до 1 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.⠀
2. Ретельно збиваю погружним блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт.
Не хвилюйтеся, якщо маса рідкувата: як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.
3. Родзинки перебираю і окремо бланшую окропом — залишаю на 5 хв в гарячій воді, щоб набухли.
Я люблю чорні сорти — мені так смачніше.⠀
4. У збиту суміш всипаю родзинки та перемішую.
5. Зазвичай я використовую форму для торта, застеливши її пергаментом. Пеку за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.⠀
6. Акуратно дістаю запіканку з духової шафи, остуджую і лише потім виймаю з форми.
Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.
Смачного!