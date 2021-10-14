Какие грибы выбрать для блюда – выбор за вами. Это могут быть как белые грибы или лисички, или обычные шампиньоны. Каждый раз можно менять рецепт именно с помощью грибов, вкус тоже будет отличаться.

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Неизменным ингредиентом для запекания в сливочном соусе остаются куриные бедрышки. Вкуснятина!

Рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 6



Запеканка с курятиной / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:

– 6 шт. куриных бедер;

– 300 г сливок;

– 300 г грибов;

– 2 ст. л. дижонской горчицы;

– 1 ст. л. острой горчицы;

– 5 г кинзы;

– 200 мл бульона.

Приготовление: