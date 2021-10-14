Какие грибы выбрать для блюда – выбор за вами. Это могут быть как белые грибы или лисички, или обычные шампиньоны. Каждый раз можно менять рецепт именно с помощью грибов, вкус тоже будет отличаться.

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Неизменным ингредиентом для запекания в сливочном соусе остаются куриные бедрышки. Вкуснятина!

Рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 6


Запеканка с курятиной / Фото Алисы Купер

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Поставьте на плиту сковородку и бульон, чтобы разогревались.
  3. Нарежьте грибы крупными кусками.
  4. Выложите куриные бедра на разогретую сковородку шкуркой к низу. Добавьте соль и перец.
  5. Обжаривайте курочку по 7 минут с каждой стороны.
  6. Когда бульон закипит, отправьте в него нарезанные грибы. Варите их около 20 минут.
  7. Влейте к грибам сливки, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте смесь и снимите с плиты.
  8. В стеклянную жароупорную форму вылейте бульон с грибами, сверху выложите куриные бедра.
  9. Отправьте все выпекаться в духовку на 30 минут.
  10. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!