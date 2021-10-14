Які гриби обрати для страви – вибір за вами. Це можуть бути як білі гриби чи лисички, або звичайні печериці. Кожного разу можна змінювати рецепт саме за допомогою грибів, смак теж буде відрізнятися.

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Незмінним інгредієнтом для запікання у вершковому соусі залишаються курячі стегенця. Смакота!

Рецепт курячих стегон у вершково-грибному соусі

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6



Запіканка з курятиною / Фото Аліси Купер

Інгредієнти:

– 6 шт. курячих стегон;

– 300 г вершків;

– 300 г грибів;

– 2 ст. л. діжонської гірчиці;

– 1 ст. л. гострої гірчиці;

– 5 г кінзи;

– 200 мл бульйону.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Поставте на плиту сковорідку та бульйон, щоб розігрівалися.

Наріжте гриби великими шматками.

Викладіть курячі стегна на розігріту сковорідку шкіркою до низу. Додайте солі та перцю.

Обсмажуйте курочку по 7 хвилин з кожної сторони.

Коли бульйон закипить, відправте в нього нарізані гриби. Варіть їх близько 20 хвилин.

Влийте до грибів вершки, додайте гірчицю. Ретельно перемішайте суміш та зніміть з плити.

У скляну жаротривку форму вилийте бульйон з грибами, зверху викладіть курячі стегна.

Відправте все випікатися в духовку на 30 хвилин.