Нежнее не бывает: рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

Как только вы приготовите это блюдо с курочкой дома, вашу кухню наполнят яркие ароматы! Нежное куриное мясо отлично сочетается с грибами и сливочным соусом. Это взрывное сочетание вкусов.

Какие грибы выбрать для блюда – выбор за вами. Это могут быть как белые грибы или лисички, или обычные шампиньоны. Каждый раз можно менять рецепт именно с помощью грибов, вкус тоже будет отличаться.

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Неизменным ингредиентом для запекания в сливочном соусе остаются куриные бедрышки. Вкуснятина!

Рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 6



Запеканка с курятиной / Фото Алисы Купер

– 6 шт. куриных бедер;– 300 г сливок;– 300 г грибов;– 2 ст. л. дижонской горчицы;– 1 ст. л. острой горчицы;– 5 г кинзы;– 200 мл бульона.

Приготовление: