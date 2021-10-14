Нежнее не бывает: рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

14 октября 2021 , 17:23
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Алисы Купер

Как только вы приготовите это блюдо с курочкой дома, вашу кухню наполнят яркие ароматы! Нежное куриное мясо отлично сочетается с грибами и сливочным соусом. Это взрывное сочетание вкусов.

Какие грибы выбрать для блюда – выбор за вами. Это могут быть как белые грибы или лисички, или обычные шампиньоны. Каждый раз можно менять рецепт именно с помощью грибов, вкус тоже будет отличаться.

Читайте также 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Неизменным ингредиентом для запекания в сливочном соусе остаются куриные бедрышки. Вкуснятина!

Рецепт куриных бедер в сливочно-грибном соусе

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 6


Запеканка с курятиной / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:
 – 6 шт. куриных бедер;
 – 300 г сливок;
 – 300 г грибов;
 – 2 ст. л. дижонской горчицы;
 – 1 ст. л. острой горчицы;
 – 5 г кинзы;
 – 200 мл бульона.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
     
  2. Поставьте на плиту сковородку и бульон, чтобы разогревались.
     
  3. Нарежьте грибы крупными кусками.
     
  4. Выложите куриные бедра на разогретую сковородку шкуркой к низу. Добавьте соль и перец.
     
  5. Обжаривайте курочку по 7 минут с каждой стороны.
     
  6. Когда бульон закипит, отправьте в него нарезанные грибы. Варите их около 20 минут.
     
  7. Влейте к грибам сливки, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте смесь и снимите с плиты.
     
  8. В стеклянную жароупорную форму вылейте бульон с грибами, сверху выложите куриные бедра.
     
  9. Отправьте все выпекаться в духовку на 30 минут.
     
  10. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак