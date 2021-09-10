Подлива с лисичками прекрасно дополняет блюда из картофеля, такие гарниры как гречка, булгур, кукурузная каша или паста. Все что вам нужно, это приготовить этот не сложный рецепт и наслаждаться его отличным вкусом вместе с семьей.
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Рецепт подливки из лисичек
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Лисички в вершках / Фото 1000 меню
Приготовление:
- Тщательно помойте грибы под проточной водой.
- Отварите лисички в небольшом количестве воды около 30 минут, далее еще раз промойте водой и просушите.
- Почистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы.
- Как только грибы станут золотистого цвета, добавьте специи, влейте сливки. Не забывайте помешивать лисички.
- Тушите грибы под крышкой в течение 5 минут.
- К готовой подливе нарежьте любимую зелень и посыпьте сверху. По желанию подливу можно перемешать.
- Подавайте готовую подливу с лисичками к столу горячей. Приятного аппетита!