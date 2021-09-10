Подлива с лисичками прекрасно дополняет блюда из картофеля, такие гарниры как гречка, булгур, кукурузная каша или паста. Все что вам нужно, это приготовить этот не сложный рецепт и наслаждаться его отличным вкусом вместе с семьей.

Читайте также Собираемся на осенний пикник: полезные советы для удачного отдыха

Рецепт подливки из лисичек

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4



Лисички в вершках / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 3 горсти лисичек;

– 3 репчатые луковицы;

– 2 ст. л. сливочного масла;

– 200 мл сливок 20%;

– любимая зелень на ваш вкус;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: