Підлива з лисичками чудово доповнює страви з картоплі, такі гарніри як гречка, булгур, кукурудзяна каша чи паста. Все що вам потрібно, це приготувати цей не складний рецепт та насолоджуватися його відмінним смаком разом з родиною.

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Рецепт підливи з лисичок

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4


Лисички в вершках / Фото 1000 меню

Приготування:

  1. Ретельно помийте гриби під проточною водою.
  1. Відваріть лисички у невеликій кількості води близько 30 хвилин, далі ще раз промийте водою та просушіть.
  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та спочатку обсмажте цибулю, далі додайте гриби.
  1. Щойно гриби стануть золотавого кольору, додайте спеції, влийте вершки. Не забувайте помішувати лисички.
  1. Тушкуйте гриби під кришкою протягом 5 хвилин.
  1. До готової підливи наріжте улюблену зелень та посипте зверху. За бажанням підливу можна перемішати.
  1. Подавайте готову підливу з лисичками до столу гарячою. Смачного!