Нежнее не бывает: рецепт подливы из лисичек и сливок

Рецепт подливки из лисичек и сливок точно станет вашим любимым. Для приготовления этого блюда можно использовать как свежие грибы, так и сушеные или мороженые.

Подлива с лисичками прекрасно дополняет блюда из картофеля, такие гарниры как гречка, булгур, кукурузная каша или паста. Все что вам нужно, это приготовить этот не сложный рецепт и наслаждаться его отличным вкусом вместе с семьей.

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Рецепт подливки из лисичек

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4



Лисички в вершках / Фото 1000 меню

– 3 горсти лисичек;– 3 репчатые луковицы;– 2 ст. л. сливочного масла;– 200 мл сливок 20%;– любимая зелень на ваш вкус;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: