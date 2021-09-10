Нежнее не бывает: рецепт подливы из лисичек и сливок

10 сентября 2021 , 18:54
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Be in trend

Рецепт подливки из лисичек и сливок точно станет вашим любимым. Для приготовления этого блюда можно использовать как свежие грибы, так и сушеные или мороженые.

Подлива с лисичками прекрасно дополняет блюда из картофеля, такие гарниры как гречка, булгур, кукурузная каша или паста. Все что вам нужно, это приготовить этот не сложный рецепт и наслаждаться его отличным вкусом вместе с семьей.

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Рецепт подливки из лисичек

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4


Лисички в вершках / Фото 1000 меню

Ингредиенты:
– 3 горсти лисичек;
– 3 репчатые луковицы;
– 2 ст. л. сливочного масла;
– 200 мл сливок 20%;
– любимая зелень на ваш вкус;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте грибы под проточной водой.
     
  2. Отварите лисички в небольшом количестве воды около 30 минут, далее еще раз промойте водой и просушите.
     
  3. Почистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
     
  4. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы.
     
  5. Как только грибы станут золотистого цвета, добавьте специи, влейте сливки. Не забывайте помешивать лисички.
     
  6. Тушите грибы под крышкой в течение 5 минут.
     
  7. К готовой подливе нарежьте любимую зелень и посыпьте сверху. По желанию подливу можно перемешать.
     
  8. Подавайте готовую подливу с лисичками к столу горячей. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак