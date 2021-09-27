Пана кота – классический десерт французской кухни. Талантливый украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом классического десерта с малиновым пюре. Приготовить пана коту не сложно, а результат понравится даже самому взыскательному гурману.

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Если вы хотите хранить пана коту в холодильнике – накройте стаканы слоем пищевой пленки. Готовая пана кота может храниться в течение 3 дней в холодильнике.

Рецепт классической пана коты с малиной

Время : от 4 – 8 часов

: от 4 – 8 часов Порции: 6 – 8



Пана кота / Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:

– 250 мл молока

– 200 г сливок 30% жирности;

– 50 г сахара,

– 5 г ванильного сахара;

– 4 – 5 г желатина.

Для пюре:

– 300 г малины;

– 30 г сахара.

Приготовление:

Замочите желатин в воде и оставьте его набухать. Налейте молоко в сотейник, добавьте сахар и ванильный сахара или ванили. Прогрейте смесь, чтобы полностью растаял сахар.



Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара

Набухший желатин отправьте к молоку и перемешайте. Охладите молочную смесь и перелейте в чистую посуду. Отправьте в холодильник охлаждаться. Для приготовления малинового пюре посыпьте ягоды сахаром и разомните вилкой. Перетрите массу через сито, чтобы получить однородное пюре, без косточек. Тщательно взбейте сливки.



Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара