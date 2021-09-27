Пана кота – класичний десерт французької кухні. Талановитий український кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом класичного десерту з малиновим пюре. Приготувати пана коту не складно, а результат сподобається навіть найвибагливішому гурману.

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Якщо ви хочете зберігати пана коту в холодильнику – накрийте склянки шаром харчової плівки. Готова пана кота може зберігатися протягом 3 днів в холодильнику.

Рецепт класичної пана коти з малиною

Час: від 4 – 8 годин

від 4 – 8 годин Порції: 6 – 8



Пана кота / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 250 мл молока;

– 200 г вершків 30% жирності;

– 50 г цукру;

– 5 г ванільного цукру;

– 4 – 5 г желатину.

Для пюре:

– 300 г малини;

– 30 г цукру.

Приготування:

Замочіть желатин у воді та залишіть його набухнути.

Налийте молоко у сотейник, додайте цукру та ванільного цукру або ванілі. Прогрійте суміш, щоб повністю розтопився цукор.



Приготування пана коти / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Набухлий желатин відправте до молока та перемішайте.

Охолодіть молочну суміш та перелийте у чистий посуд. Відправте в холодильник охолоджуватися.

Для приготування малинового пюре посипте ягоди цукром та розімніть виделкою. Перетріть масу через сито, щоб отримати однорідне пюре, без кісточок.

Ретельно збийте вершки.



Приготування пана коти / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Дістаньте молочне желе з холодильник та перебийте блендером. З'єднайте його з вершками та ще раз перебийте в однорідну масу.

Розкладіть отриману масу по порційних формах або склянках та знову відправте в холодильник охолоджуватися на 1 – 2 години.