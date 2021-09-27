Нежный сливочный десерт пана кота от шеф-повара Владимира Ярославского

27 сентября 2021 , 16:33
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Владимир Ярославский

Захотелось полакомиться вкусненьким, но чтобы без калорийных коржей и тонны сахара? Мы знаем один нежный и изысканный десерт, который точно придется вам по вкусу – это пана кота.

Пана кота – классический десерт французской кухни. Талантливый украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом классического десерта с малиновым пюре. Приготовить пана коту не сложно, а результат понравится даже самому взыскательному гурману.

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Если вы хотите хранить пана коту в холодильнике – накройте стаканы слоем пищевой пленки. Готовая пана кота может храниться в течение 3 дней в холодильнике.

Рецепт классической пана коты с малиной

  • Время: от 4 – 8 часов
  • Порции: 6 – 8


Пана кота / Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:
– 250 мл молока
– 200 г сливок 30% жирности;
– 50 г сахара,
– 5 г ванильного сахара;
– 4 – 5 г желатина.
Для пюре:
– 300 г малины;
– 30 г сахара.

Приготовление:

  1. Замочите желатин в воде и оставьте его набухать.
  2. Налейте молоко в сотейник, добавьте сахар и ванильный сахара или ванили. Прогрейте смесь, чтобы полностью растаял сахар.


Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара

  1. Набухший желатин отправьте к молоку и перемешайте.
  2. Охладите молочную смесь и перелейте в чистую посуду. Отправьте в холодильник охлаждаться.
  3. Для приготовления малинового пюре посыпьте ягоды сахаром и разомните вилкой. Перетрите массу через сито, чтобы получить однородное пюре, без косточек.
  4. Тщательно взбейте сливки.


Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара

  1. Достаньте молочное желе из холодильника и перебейте блендером. Соедините его со сливками и еще раз перебейте в однородную массу.
  2. Разложите полученную массу по порционным формочкам или стаканам и снова отправьте в холодильник охлаждаться на 1 - 2 часа
  3. Разложите на пана коту малиновое пюре и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак