Нежный сливочный десерт пана кота от шеф-повара Владимира Ярославского
Источник:Владимир Ярославский
Захотелось полакомиться вкусненьким, но чтобы без калорийных коржей и тонны сахара? Мы знаем один нежный и изысканный десерт, который точно придется вам по вкусу – это пана кота.
Пана кота – классический десерт французской кухни. Талантливый украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом классического десерта с малиновым пюре. Приготовить пана коту не сложно, а результат понравится даже самому взыскательному гурману.
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Если вы хотите хранить пана коту в холодильнике – накройте стаканы слоем пищевой пленки. Готовая пана кота может храниться в течение 3 дней в холодильнике.
Рецепт классической пана коты с малиной
- Время: от 4 – 8 часов
- Порции: 6 – 8
Пана кота / Фото со страницы шеф-повара
– 250 мл молока
– 200 г сливок 30% жирности;
– 50 г сахара,
– 5 г ванильного сахара;
– 4 – 5 г желатина.
Для пюре:
– 300 г малины;
– 30 г сахара.
Приготовление:
- Замочите желатин в воде и оставьте его набухать.
- Налейте молоко в сотейник, добавьте сахар и ванильный сахара или ванили. Прогрейте смесь, чтобы полностью растаял сахар.
Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара
- Набухший желатин отправьте к молоку и перемешайте.
- Охладите молочную смесь и перелейте в чистую посуду. Отправьте в холодильник охлаждаться.
- Для приготовления малинового пюре посыпьте ягоды сахаром и разомните вилкой. Перетрите массу через сито, чтобы получить однородное пюре, без косточек.
- Тщательно взбейте сливки.
Приготовление пана коты / Фото со страницы шеф-повара
- Достаньте молочное желе из холодильника и перебейте блендером. Соедините его со сливками и еще раз перебейте в однородную массу.
- Разложите полученную массу по порционным формочкам или стаканам и снова отправьте в холодильник охлаждаться на 1 - 2 часа
- Разложите на пана коту малиновое пюре и подавайте к столу. Приятного аппетита!